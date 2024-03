Ferrari SF90 XX Stradale: il primo esemplare a Londra | Video

A Londra sono di casa le auto sportive e di lusso. Quindi non stupisce che la prima Ferrari SF90 XX Stradale destinata al mercato della vecchia Europa geografica sia stata consegnata nella capitale inglese. L’auto è arrivata nelle scorse ore nel prestigioso quartiere di Mayfair, dove si è concessa alla gioia del fortunato acquirente. Non prima, però, di un breve e doveroso passaggio nella concessionaria ufficiale del marchio.

Si tratta di uno dei 799 esemplari della specie, cui si affiancheranno le versioni Spider, destinate a prendere forma in 599 unità. Per la sua carrozzeria, il facoltoso owner ha scelto una vernice triplo strato Rosso Magma, che si intona perfettamente ai cerchi in carbonio a vista. L’aspetto scenico è pazzesco, anche se continuo a preferire il classico Rosso Corsa.

Nel video di TFJJ possiamo ammirare la vettura consegnata in suolo britannico in diverse cornici ambientali, durante i primi passi nella City. Quando incrocia auto di altri marchi, per quanto di alto livello, sembra ridurle a banali agglomerati di lamiere prive di anima. La sua natura di hypercar focalizzata sulla pista emerge sin dal primo sguardo. Anche il sound, per quanto lontano dalla magia dei V12 del “cavallino rampante”, esalta i sensi, ponendosi a un livello migliore rispetto a quello della sorella da cui deriva.

Screen shot da video TFJJ

La Ferrari SF90 XX Stradale saprà essere una regina anche a Londra, dove le auto da mille e una notte sono una presenza costante sulla rete urbana, specie nei quartieri più ricchi, come quello di Mayfair. Questa creatura di Maranello, di natura ibrida, gode della spinta di un V8 endotermico da 4.0 litri di cilindrata e di tre motori elettrici, per una potenza combinata di 1030 cavalli. Si tratta del dato migliore fra le auto di serie del marchio.

Le performance sono al top, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2.3 secondi e da 0 a 200 km/h in 6.5 secondi. Incredibile il tempo sul giro messo a segno sulla pista di Fiorano, con 1’17″30. Siamo ben sotto il 1’19″70 de LaFerrari, ma presto arriverà l’erede di quest’ultima che rimetterà a posto le gerarchie. Il merito dell’eccellenza dinamica e tecnologica della Ferrari SF90 XX Stradale è della perfetta miscela fra il know how delle Serie Speciali ed XX, oltre che dell’incredibile esperienza accumulata dal marchio nel mondo delle corse.

La più verace tempra caratteriale trova espressione anche nella caratterizzazione stilistica, frutto di uno studio aerodinamico molto accurato. Si vede sin dal primo sguardo che ogni elemento è stato calibrato attentamente, per la massima resa funzionale oltre che estetica. Dietro spicca l’enorme alettone a tutta larghezza, che mancava in listino dai tempi della gloriosa F50. Lo specchio di coda assume una fisionomia diversa, grazie anche all’inedito taglio dei gruppi ottici.

Flavio Manzoni ha fatto un ottimo lavoro per conferire al modello un aspetto racing, degno del suo spirito. Pur essendo orientata alla pista, la Ferrari SF90 XX Stradale è a suo agio sulle arterie viarie del mondo reale (buche e dossi permettendo). In questo sta la sua magia: nella capacità di portare in strada le emozioni delle corse, nella forma più genuina. Chapeau!