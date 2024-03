Fiat Professional presenta la nuova gamma con la nuova campagna che si basa su storie vere

Fiat Professional ha completamente rinnovato la sua gamma di modelli con lo slogan “Inspired by the Future”. Il marchio italiano di furgoni sta rispondendo alle mutevoli esigenze dei clienti e al loro modo di spostarsi e completare le attività. Al centro di una campagna social sulle nuove varianti di Fiat Ducato, Fiat Scudo e Fiat Doblò ci sono tre veri professionisti e le loro storie. Ogni clip è dedicata a un’azienda diversa e alla sua flotta.

Come nelle campagne precedenti, FIAT Professional racconta storie vere di veri professionisti

La campagna illustra il ruolo centrale che i versatili furgoni di FIAT Professional svolgono nella strategia futura delle aziende creative. Le varianti 100% elettriche Fiat E-Ducato, Fiat E-Scudo e Fiat E-Doblò sono particolarmente adatte alle esigenze del futuro grazie alla loro tecnologia innovativa, soprattutto nel settore della connettività.

Le clip della nuova campagna di FIAT Professional si svolgono in Germania, Italia e Spagna. La società Groots, con sede vicino a Barcellona, ​​è la prima. L’azienda sta rivoluzionando l’agricoltura attraverso l’approccio della coltivazione degli ortaggi, ad esempio, non in superficie, ma in strutture verticali. Con questo processo è necessaria molta meno acqua. I tre fondatori Alessandro Calcagno, Carlos Gómez Chereguini e Joaquim Basin puntano sul nuovo Fiat Ducato per il loro avvio.

La successiva tappa del viaggio digitale è la Germania. A Kelsterbach, nelle immediate vicinanze dell’aeroporto di Francoforte, René Wollmerstedt è specializzato nel trasporto di animali domestici adatto alla specie. Grazie a soluzioni sofisticate e innovative che rendono i viaggi meno stressanti e più sicuri per i passeggeri a quattro zampe, il nuovo Fiat Doblò si rivela il perfetto taxi trasportatore di animali.

Grazie alle sue dimensioni compatte, il nuovo Fiat Doblò è fatto su misura per le attività di trasporto dei taxi per animali in ambienti urbani. Anche Fiat E-Doblò ad alimentazione elettrica fa tutto questo con zero emissioni e bassi costi di esercizio. Lo specchio magico è particolarmente utile in condizioni di traffico stretto. Il sistema, composto da due telecamere, trasmette allo specchietto retrovisore digitale tre diverse visualizzazioni dell’ambiente circostante il veicolo. Le manovre di parcheggio, ad esempio, diventano ancora più sicure.

Il viaggio social nel mondo FIAT Professional si conclude in Italia, dove il nuovo Fiat Scudo affianca l’azienda Pangaia Grado Zero. L’azienda, con sede non lontano da Firenze, è specializzata nell’adattamento di materiali high-tech, provenienti ad esempio dai viaggi nello spazio, per applicazioni quotidiane. Un risultato di questo lavoro è MuSkin, un’alternativa vegetale alla pelle. MuSkin è ottenuto da funghi che crescono sugli alberi nelle foreste subtropicali.

La nuova campagna sui social media fa seguito alle precedenti campagne FIAT Professional. Dimostra anche che Fiat Ducato, Fiat Scudo e Fiat Doblò sono molto più che semplici trasportatori. Con elevata efficienza, sostenibilità esemplare e connettività moderna, tutti e tre i modelli sono già pronti per le future esigenze della mobilità e della vita lavorativa quotidiana. La gamma di veicoli FIAT Professional aiuta gli imprenditori a continuare a prosperare in un ambiente di lavoro in continua evoluzione.

I video e le interviste sono stati realizzati da Publicis Collective, agenzia fondata per Stellantis dal Gruppo Publicis. Riunisce professionisti creativi, dei media e del digitale. Twister era responsabile della produzione sotto la direzione di William9.