Fiat E-Ducato MY24: da oggi ordinabile in Germania

FIAT Professional in Germania ha aperto le prenotazioni per il nuovo Fiat E-Ducato, disponibile in diverse configurazioni: furgone vetrato, parzialmente vetrato e in lamiera. Questo veicolo a trazione elettrica presenta una potenza di 200 kW (equivalenti a 270 CV), più del doppio rispetto al suo predecessore. Grazie alla batteria più grande, l’autonomia è stata incrementata fino a 424 chilometri (secondo il metodo WLTP). Le opzioni di carrozzeria includono due lunghezze e due altezze, mentre il carico utile senza conducente può raggiungere fino a 1.385 chilogrammi, a seconda dell’allestimento. Il nuovo Fiat E-Ducato è in grado di trasportare fino a 17 metri cubi di merce e trainare rimorchi fino a 2.400 chilogrammi, a seconda della variante del modello. I prezzi partono da 54.800 euro.

Fiat E-Ducato MY24 offre prestazioni aumentate a 200 kW e un’autonomia fino a 424 chilometri

Il nuovo Fiat E-Ducato è dotato di un sistema di propulsione completamente elettrico che rappresenta un notevole miglioramento rispetto al modello precedente. Con una potenza di 200 kW (equivalenti a 270 CV) e una coppia massima di 400 Newton metri, questo ampio trasportatore offre una spinta vigorosa anche quando è completamente carico e può raggiungere una velocità massima di 130 km/h su autostrada. Grazie all’autonomia standard che arriva fino a 424 chilometri (secondo il metodo WLTP), la nuova Fiat E-Ducato è ancora più versatile, garantendo prestazioni affidabili anche durante viaggi più lunghi.

Ora la batteria vanta una capacità di 110 kWh. In dotazione, c’è un caricabatterie trifase da 11 kW per la ricarica in corrente alternata. Inoltre, presso le stazioni di ricarica appositamente attrezzate, è disponibile la ricarica rapida con corrente continua fino a 150 kW. Per caricare la batteria dall’80% praticamente scarica, è sufficiente una breve pausa di soli 55 minuti.

La nuova Fiat E-Ducato è alimentata da un comando automatico tramite le ruote anteriori. Il sistema prevede tre modalità di guida: ECO è progettata per la massima autonomia. La potenza del motore è quindi limitata a 120 kW e la velocità massima è limitata a 90 km/h. NORMAL rilascia 160 kW e la posizione POWER fornisce la massima potenza. Allo stesso tempo vengono regolate la coppia massima e la risposta del pedale dell’acceleratore.

Il nuovo Fiat E-Ducato offre una dotazione di serie estremamente completa, superando le versioni con motore turbodiesel in termini di equipaggiamento. Tra le caratteristiche di serie, troviamo: Climatizzatore automatico, Freno di stazionamento elettrico, Sistema di accesso e avviamento senza chiave (Keyless Entry&Go, Display centrale completamente digitale, Sistema di infotainment con touchscreen da 10,0 cm (25,4 cm), la radio riceve anche stazioni digitali (DAB) per una qualità audio superiore e connettività Bluetooth.

La nuova Fiat E-Ducato si distingue per il suo design aggiornato, caratterizzato da un paraurti anteriore e una griglia del radiatore dal nuovo stile. Gli specchietti retrovisori esterni sono stati ottimizzati per migliorare l’aerodinamica, mentre i loghi sui cerchi e sui copriruota in lega leggera sono stati rinnovati. All’interno, i sedili sono stati rivisti nei dettagli per offrire maggior comfort, e il volante ora porta il nuovo logo FIAT, aggiungendo un tocco di freschezza e modernità agli interni del veicolo.

Il nuovo Fiat E-Ducato offre una capacità di carico significativa, con un peso totale consentito di 3,5 o 4,25 tonnellate, e un volume del vano di carico che varia tra i 13 e i 17 metri cubi, offrendo quindi ampio spazio per trasportare merci e materiali. Inoltre, se necessario, il veicolo è in grado di trainare rimorchi frenati fino a 2.400 chilogrammi, ampliando ulteriormente le sue capacità di trasporto.