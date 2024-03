Fiat Professional presenta la sua gamma di modelli rinnovata

FIAT Professional ha rinnovato completamente le serie Ducato, Doblò e Scudo. Riconoscibili per il design modernizzato della carrozzeria, i furgoni offrono di serie sistemi di connettività ancora più potenti e sistemi elettronici di assistenza alla guida di nuova generazione. Fiat E-Ducato, Fiat E-Doblò e Fiat E-Scudo ad alimentazione elettrica colpiscono per la maggiore potenza del motore e la maggiore autonomia.

Fiat Professional ha presentato i nuovi Ducato, Doblò e Scudo

Con oltre un secolo di esperienza nella costruzione di furgoni, FIAT Professional è uno dei trend setter del settore. Oltre all’affidabilità e all’efficienza, i modelli del marchio italiano presentano anche numerose caratteristiche sviluppate in base alle richieste dei clienti. Ciò significa che FIAT Professional si posiziona ai vertici anche nel segmento ancora giovane dei furgoni a trazione elettrica. I modelli completamente rinnovati E-Ducato, E-Doblò ed E-Scudo offrono soluzioni innovative e sostenibili per le aziende orientate al futuro.

Ma FIAT Professional non è solo il numero 1 per molti utenti professionali: il marchio è fortemente rappresentato anche nel settore del tempo libero. I camper basati sul Fiat Ducato sono in cima a molte statistiche di immatricolazione in tutta Europa. Professionisti e utenti leisure beneficiano della sicurezza, dell’affidabilità, della praticità, dei bassi costi di esercizio e dell’innovazione tecnologica dei furgoni FIAT Professional.

Il Fiat Ducato, prodotto dal 1981, è attualmente venduto in più di 80 paesi in tutto il mondo. Da oltre 40 anni, il Fiat Ducato migliora costantemente per rimanere il miglior furgone della sua categoria. Non per niente il Fiat Ducato è stato nominato per sedici anni consecutivi il miglior veicolo base per camper dalla rivista specializzata Promobil.

Al vertice della serie di Fiat Professional c’è la Fiat E-Ducato ad alimentazione elettrica, che ora offre 200 kW di potenza (equivalenti a 270 CV), più del doppio del suo predecessore. La batteria più grande, ora con una capacità di 110 kWh, aumenta l’autonomia fino a 424 chilometri (secondo il metodo WLTP). A seconda della versione della carrozzeria è possibile scegliere tra due lunghezze e due altezze della carrozzeria. A seconda della variante del modello, il nuovo Fiat E-Ducato può caricare fino a 17 metri cubi e trainare rimorchi fino a 2.400 chilogrammi.

Il nuovo Fiat Doblò è ancora più versatile, spazioso e flessibile. Offre connettività e tecnologie avanzate in grado di affrontare in modo efficiente le sfide della vita lavorativa quotidiana. Il motore elettrico della nuova Fiat E-Doblò produce 100 kW (equivalenti a 136 CV) e fornisce una coppia massima di 270 Newton metri.

La batteria ha una capacità di 50 kWh. La gestione energetica è ottimizzata da una pompa di calore opzionale per il pacco batteria – che aumenta anche il comfort dei passeggeri – e dal sistema di frenata rigenerativa. Il recupero può essere scalato in tre fasi utilizzando i paddle al volante. Il sistema prevede tre modalità di guida: ECO per la massima autonomia, NORMAL e POWER per le massime prestazioni. Grazie a queste misure di ottimizzazione, l’autonomia del modello di Fiat Professional arriva ora fino a 330 chilometri secondo lo standard WLTP, 50 chilometri in più rispetto al modello precedente.

Infine anche il nuovo model year Fiat Scudo presenta un design rivisto, una migliore efficienza, connettività all’avanguardia e innovativi sistemi elettronici di assistenza alla guida. Grazie alla sua compattezza e ai comodi sedili, il nuovo Fiat Scudo non solo si guida comodamente come un’auto, ma consente anche una giornata lavorativa senza stress, anche nei viaggi più lunghi. La Fiat E-Scudo ad alimentazione elettrica carica fino a 1,25 tonnellate, i modelli con motore a combustione altri 150 chilogrammi in più. Nonostante l’elevata capacità di carico, il nuovo Fiat Scudo è così compatto – ad esempio con un’altezza di 1,90 metri – che può essere utilizzato anche nei centri urbani e può entrare facilmente anche nei parcheggi. Insomma tante novità per Fiat Professional.