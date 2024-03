Nuova Alfa Romeo Duetto: cosa rappresenterà nel futuro della casa milanese?

Nuova Alfa Romeo Duetto è una delle auto che in futuro potrebbero tornare a far parte della gamma della casa automobilistica del Biscione. Nello specifico questa auto potrebbe entrare a far parte del cosiddetto programma “Bottega” che ha dato origine come suo primo modello alla nuova Alfa Romeo 33 Stradale.

La nuova Alfa Romeo Duetto potrebbe essere il secondo modello del programma “Bottega” dopo la 33 Stradale

Una decisione sul possibile arrivo di una nuova Alfa Romeo Duetto dovrebbe essere presa entro la fine del 2024 da coloro che hanno acquistato la nuova Alfa Romeo 33 Stradale come indicato dal CEO Imparato nei mesi scorsi. Il francese non fa mistero di gradire molto il ritorno di questa auto che rappresenta uno dei modelli più famosi e celebri a livello globale tra quelli proposti dalla casa automobilistica milanese nel corso della sua lunghissima storia.

A proposito di una futura, ipotetica nuova Alfa Romeo Duetto, oggi vi segnaliamo un nuovo render del designer e creatore digitale di Foggia, Salvatore Lepore che ha voluto stupire tutti immaginando così una futura Spider del Biscione. Appare evidente che la base di questa ipotetica auto sia proprio la nuova Alfa Romeo 33. Al solo guardare questa immagine possiamo aggiungere che sicuramente si tratterebbe di un ritorno suggestivo. Vedremo che notizie arriveranno a fine anno a proposito di questa auto, il cui ritorno sarebbe auspicato da molti.

Ricordiamo che al momento Alfa Romeo è al lavoro per la presentazione del SUV compatto Alfa Romeo Milano che farà il suo debutto nell’omonima città il prossimo 10 aprile alle ore 17. Poi nel 2025 e più precisamente nella seconda metà del prossimo anno toccherà alla nuova generazione di Alfa Romeo Stelvio ed infine nel 2026 conosceremo finalmente la nuova Alfa Romeo Giulia. Queste al momento sono le certezze per la casa automobilistica italiana. Tra le auto che potrebbero arrivare ma che non sono ancora sicure, oltre alla nuova Alfa Romeo Duetto anche l’erede di Alfa Romeo Giulietta e un Alfa Romeo E-SUV per il momento ancora senza nome.