Alfa Romeo 33 Stradale trionfa ai Moto Awards

È diventata una tradizione che ogni prima vettura Alfa Romeo catturi il cuore degli appassionati di automobilismo e vinca numerosi premi. Da oltre cento anni, questo marchio italiano è famoso per le sue bellissime auto sportive che catturano l’attenzione sulla strada e fanno battere forte il cuore dei loro proprietari. Ciò vale soprattutto per i modelli da collezione come la 8C Competizione del 2007, la 4C del 2013 o la nuova Alfa Romeo 33 Stradale presentata al mondo nell’agosto dello scorso anno.

Ai Moto Awards la vincitrice della categoria auto sportive è stata l’Alfa Romeo 33 Stradale

Ed è stata proprio questa straordinaria Alfa Romeo a ricevere il titolo “Moto Awards” nella categoria auto sportive dai lettori dei portali autoswiat.pl e onet.pl. In totale, nel plebiscito sono stati espressi ben 41.000 voti per 41 auto che hanno debuttato sul mercato nel 2023. Sono state divise in otto categorie: quattro tipi di SUV, oltre a auto da città, medie, superiori e di lusso, nonché come auto sportive, surclassate dalla bellezza.33 Stradale.

L’Alfa Romeo sconvolse il mondo automobilistico con la Alfa Romeo 33 Stradale. Ha unito tradizione e futuro, reinterpretando la leggendaria coupé a due porte degli anni ’60 in un’edizione straordinaria e irraggiungibile, prodotta in soli 33 esemplari unici “fuoriserie” (costruiti su ordinazione). La nuova 33 Stradale è stata realizzata da un team di designer e ingegneri operanti presso il Centro Stile Alfa Romeo, e poi personalizzata dal team “La Bottega” appositamente incaricato. Sono stati invitati designer, ingegneri e storici del marchio, che hanno prima ascoltato le voci dei potenziali clienti, e poi hanno sviluppato insieme a loro la vettura utilizzando gli stessi metodi che si facevano nelle botteghe artigiane rinascimentali o negli atelier dei famosi carrozzieri italiani degli anni ’60. .

Come risultato di questo lavoro è stata creata la 33 Stradale, che si basa su una struttura del telaio a forma di H in alluminio su cui è montata una carrozzeria monoscocca in fibra di carbonio. Alfa Romeo 33 Stradale colpisce per la sua carrozzeria potente e muscolosa in stile retrò, con perfette proporzioni italiane, evidenziate da porte che si aprono verso l’alto, prese d’aria laterali e una parte posteriore dal taglio brutale con fari rotondi.

Il lavoro del team “La Bottega” si è tradotto in un aspetto in più – assolutamente ognuno dei 33 pezzi prodotti è unico e inimitabile – non esistono due 33 Stradale simili al mondo, il che le rende vere e proprie opere d’arte su ruote. Gli interni, mantenuti in uno stile storicamente minimalista e rifiniti in alluminio, fibra di carbonio, pelle e Alcantara, sono disponibili in due configurazioni: “Tributo” riferito al modello originale del 1967 e “Alfa Corse” prettamente sportiva. La caratteristica distintiva di entrambe le versioni è uno speciale numero VIN posto sul tunnel centrale, composto da otto cifre selezionate dal cliente.

Per ottenere un’esperienza di guida da corsa, la 33 Stradale è dotata delle migliori soluzioni: sospensioni a doppio braccio oscillante con ammortizzatori attivi e sollevamento dell’asse anteriore. Può essere alimentato da un motore V6 biturbo da 3,0 litri da oltre 620 CV, abbinato a un cambio DCT a otto rapporti, con trazione posteriore e differenziale a slittamento limitato, oppure da un motore elettrico da 750 CV, completamente a emissioni zero. motore con autonomia fino a 450 km secondo il ciclo WTLP.

Entrambi i potenti motori raggiungono l’impressionante velocità massima di 333 km/h e accelerano da 0 a 100 km/h in meno di tre secondi. Grazie al sistema Brake-By-Wire Alfa Romeo con freni carboceramici Brembo, lo spazio di frenata da 0 km/h a 0 km/h è di soli 33 m, questo si traduce in un’esperienza di guida unica che unisce le emozioni racing al comfort e alla facilità di guidare un’auto su una strada pubblica. .

Il 31 agosto dello scorso anno, Alfa Romeo 33 Stradale è scesa sulla pista di Monza in occasione del Gran Premio di Formula 1, ripetendo la storia del debutto del modello originale di 56 anni fa. E sebbene l’auto non sia disponibile per la vendita, ispira e delizia gli appassionati di automobili di tutto il mondo, inclusa la Polonia, dove è stata premiata con i “Moto Awards”. Il marchio Alfa Romeo ringrazia i lettori dei portali autoswiat.pl e onet.pl per tutti i voti espressi per 33 Stradale.