Nuove Lancia Gamma e Delta: Melfi farà la doppietta?

Nuove Lancia Gamma e Delta sono le prossime novità che arricchiranno la gamma della casa automobilistica piemontese dopo il recente debutto della nuova Lancia Ypsilon. La prima sarà la futura ammiraglia del marchio, un’auto pensata per fare bene in Europa e che potrebbe stupire per le sue caratteristiche, il lusso e la tecnologia. La seconda sarà la nuova generazione del mitico modello che tornerà sul mercato per la gioia dei numerosi fan mantenendo quelle che sono le sue caratteristiche tipiche con un design geometrico, sportivo e muscolare, prestazioni di alto livello e grande piacere di guida.

Sarà Melfi ad accogliere la produzione delle nuove Lancia Gamma e Delta?

Nuove Lancia Gamma e Delta arriveranno rispettivamente nel 2026 e nel 2028. Lo sviluppo della prima sarebbe già a buon punto con i prototipi che presto potrebbero apparire nelle prime foto spia in strada. Il secondo modello è ancora in fase di sviluppo ma comunque non dovrebbe mancare molto alla finalizzazione del progetto.

Nuove Lancia Gamma e Delta potrebbero condividere lo stesso stabilimento e cioè il sito produttivo Stellantis di Melfi. Se per la Gamma la notizia è sicura essendo stata confermata ufficialmente dalla stessa Stellantis, quella della nuova Lancia Delta per il momento è solo una ipotesi. Si vocifera che l’auto possa venire prodotta dal 2028 a Melfi insieme alla nuova Alfa Romeo Giulietta. La voce era trapelata in occasione della recente conferenza stampa del CEO di Alfa Romeo Imparato riportata da alcuni media.

Del resto entrambe le auto nasceranno su piattaforma STLA Medium con autonomia di 700 km e condivideranno molti elementi oltre naturalmente allo stile ispirato in parte dalla concept Lancia Pu+Ra HPE. Vedremo se ciò avverrà realmente in quel caso possiamo dire che molte delle fortune dello stabilimento passeranno anche dal successo commerciale delle nuove Lancia Gamma e Delta.