Nuova Lancia Ypsilon Cabrio: sarà questo il suo design?

Dal web arriva una nuova ipotesi di design relativa ad una ipotetica nuova Lancia Ypsilon Cabrio. Diciamo ipotetica perchè al momento si tratta di una versione non prevista e che difficilmente troverà spazio in futuro nella gamma di Lancia. Sappiamo infatti che questo tipo di auto ormai sono considerate una vera e propria nicchia e dunque sono altri i tipi di vetture che presto potrebbero entrare a far parte della gamma di Lancia. Quanto alla Ypsilon, sappiamo già che il prossimo anno arriverà una versione HF ad alte prestazioni e dunque le attenzioni di tecnici e ingegneri della casa piemontese sono tutte al momento indirizzate verso quel modello.

Ecco come viene immaginata una ipotetica nuova Lancia Ypsilon Cabrio

Nonostante ciò l’idea stuzzica e non poco i designer e creatori digitali. L’ultimo caso è quello relativo al foggiano Salvatore Lepore che ha deciso di immaginare come sarebbe una nuova Lancia Ypsilon Cabrio e diciamo subito che l’ipotesi che vi motriamo in queste immagini è sicuramente interessante. La nuova generazione di Ypsilon è stata svelata lo scorso 14 febbraio a Milano nella versione in edizione limitata Cassina. Questa auto nei prossimi mesi sbarcherà in concessionaria con l’intera gamma che come sappiamo presenterà una versione elettrica al 100 per cento ma anche l’ibrida. Questa auto inoltre riporterà Lancia in Europa dopo molti anni di assenza con il ritorno in mercati importanti quali Francia, Portogallo, Germania, Spagna, Belgio e Pasi Bassi.

Successivamente toccherà alle nuove Lancia Gamma e Lancia Delta che arriveranno rispettivamente nel 2026 e nel 2028 e che dovrebbero essere prodotte entrambe presso lo stabilimento Stellantis di Melfi. Nel caso della nuova Gamma si tratta di una notizia certa, nel secondo caso invece di un qualcosa di molto probabile. Vedremo dunque cos’altro emergerà nelle prossime ore a proposito del brand premium di Stellantis.