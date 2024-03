Nuova Lancia Delta HF: la futura top di gamma offrirà prestazioni eccellenti

Nelle scorse ore Lancia ha mostrato il nuovo logo HF che debutterà con la nuova Lancia Ypsilon HF ma che poi sarà usato anche dalle altre due auto che verranno lanciate nei prossimi anni da Lancia e cioè l’ammiraglia Gamma e la Delta. Proprio a proposito della nuova Lancia Delta HF di cui nel corso degli anni vi abbiamo mostrato numerosi render e ipotesi, si vocifera che si tratterà di una vettura dalle prestazioni davvero eccezionali capace di non far rimpiangere la sua celebre antenata.

La nuova Lancia Delta HF non farà rimpiangere la sua antenata come prestazioni e stile

Ricordiamo che la nuova Lancia Delta HF potrebbe debuttare insieme alla versione normale della futura generazione nel corso del 2028. Con questa auto dunque Lancia potrebbe nuovamente provare a dire la sua nel mondo del motorsport se le condizioni lo consentiranno. Considerato che la nuova Lancia Ypsilon HF avrà 240 cavalli e logico immaginare che la versione HF di Delta possa addirittura raggiungere e superare i 400 cavalli.

Per quanto riguarda lo stile Napolitano non si è sbilanciato dicendo solamente che ovviamente l’auto avrà elementi di design in comune con la concept Pu+Ra HPE e anche con le nuove Lancia Ypsilon e Gamma ma comunque rispetto alla sua antenata non ci saranno rivoluzioni. Si tratterà insomma di una evoluzione di quel design squadrato, muscolare e geometrico che ancora oggi continua ad avere moltissimi estimatori tra i fan di Lancia e non solo.

Questa vettura dunque sarà quella che più di tutte rappresenterà una sorta di collegamento tra il glorioso passato del marchio e il suo promettente futuro. Ricordiamo infatti che il gruppo Stellantis ha intenzione di rilanciare come si deve la casa piemontese considerata come uno dei suoi marchio premium e che per il momento cercherà di costruirsi una solida reputazione in Europa puntando a conquistare un buon numero di clienti nei principali mercati del vecchio continente.