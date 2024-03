Easter Jeep Safari 2024: pubblicati nuovi teaser

Easter Jeep Safari 2024 è sempre più vicino. L’evento di quest’anno si svolgerà dal 23 al 31 marzo. Come da tradizione anche quest’anno la casa automobilistica americana che fa parte del gruppo Stellantis presenterà un gran numero di concept di futuri modelli che permetteranno ai fan del marchio che come sempre accorreranno numerosi all’evento che si svolge nello Utah di vedere in anticipo quello che potrebbe accadere in futuro alla gamma della propria casa automobilistica preferita.

Due nuovi teaser anticipato le novità di Jeep all’Easter Jeep Safari 2024

Nelle scorse ore Jeep ha pubblicato due nuovi teaser relativi a concept che vedremo all’Easter Jeep Safari 2024. Si tratta di veicoli pensati per il fuoristrada più estremo, capaci di arrampicarsi sui terreni off orad più impervi risaltando le mitiche capacità 4×4 dei veicoli Jeep. Nel comunicato stampa che accompagna questi due nuovi teaser non viene chiarito di quali modelli si tratta. Però guardando con attenzione queste immagini, sembra abbastanza chiaro si possa trattare di versioni speciali della versione Rubicon di Jeep Wrangler e del Grand Cherokee.

Con questi due nuovi teaser salgono a quattro i concept che la casa automobilistica americana mostrerà in occasione dell’Easter Jeep Safari 2024 di Moab nello Utah. Nei giorni scorsi infatti erano stati mostrati altri due teaser di concept. Molto probabilmente non è finita qui. Considerato quanto accaduto negli scorsi anni è assai probabile che da qui al 23 marzo saranno pubblicati nuovi teaser relativi ad altri concept. Ovviamente questi teaser non mostrano la concept nella sua interezza ma solo una piccola parte aumentando la curiosità degli appassionati.

Per quanto riguarda il primo teaser si vede quella che sembra essere una Rubicon a quattro porte, molto probabilmente nella versione Unlimited Wrangler, con una tonalità di vernice marrone e arancione a tema desertico. Il modello sfoggia sfoggia il logo Jeep Performance Parts sullo sfondo, infatti come tutti gli altri concept di Jeep sarà arricchito da prodotti Mopar. Dall’immagine non è chiaro se si tratta di un veicolo a cielo aperto o chiuso.

Per quanto riguarda invece la seconda immagine, come dicevamo sembra un Grand Cherokee ma non si capisce molto. Probabilmente si tratta di una versione speciale della variante ibrida 4xe. Vedremo nei prossimi giorni se emergeranno ulteriori dettagli su questi due concept ma anche sulle altre novità che la casa automobilistica americana ha intenzione di anticipare in occasione dell’Easter Jeep Safari 2024.