Nuova Jeep Compass: la futura generazione prodotta a Melfi sarà così

Nuova Jeep Compass o comunque l’erede dell’attuale SUV di Jeep verrà prodotta a Melfi a partire dal 2026 secondo quelli che sono i piani che sono stati rivelati dal gruppo Stellantis negli scorsi mesi. In tanti si domandano come sarà questa vettura. Del resto parliamo di un’auto molto amata tra i fan di Jeep e molto popolare anche nel nostro paese.

Nuova Jeep Compass: l’erede dell’attuale SUV sarà prodotto a Melfi e potrebbe stupire per i cambiamenti a cui sarà sottoposto

A proposito di come sarà la nuova Jeep Compass, sul web sono apparsi molti render che hanno provato ad immaginare quello che sarà l’aspetto di questo veicolo, per il quale ora come ora non si esclude nemmeno un cambio di nome. Di certo questa auto nascerà su piattaforma STLA Medium come le altre auto che verranno fabbricate a Melfi e cioè la nuova Lancia Gamma, due auto di DS Automobiles e forse una di Opel. La vettura di Jeep dovrebbe essere solo elettrica anche se non escludiamo ripensamenti a questo punto nel caso di cambiamenti della situazione geopolitica con le varie elezioni in arrivo che potrebbero frenare l’avanzata delle auto elettriche.

Nuova Jeep Compass dovrebbe subire modifiche importanti al design che sarà modernizzato e reso più aeordinamico. Per quanto riguarda gli interni si cercherà di migliorare ulteriormente comfort, tecnologia e inoltre la gamma dei motori potrebbe regalare grosse sorprese ai fan di Jeep con una gamma piuttosto ampia di allestimenti e versioni. L’auto potrebbe crescere leggermente di dimensioni e avere un’autonomia di circa 700 km con una ricarica completa. Le potenze di questa vettura dovrebbero andare da 170 e 250 CV mentre le batterie tra 87 e 104 kWh. Sicuramente l’anno prossimo su questa auto trapeleranno le prime novità importanti ma non escludiamo che già entro la fine del 2024 qualche notizia succosa possa arrivare.