Nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio EV: sarà così la bomba da 1000 cavalli?

Nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio EV sarà una bomba, parola di CEO. La vettura sarà naturalmente la versione top di gamma della prossima generazione della berlina di segmento D della casa automobilistica del Biscione. Di questa auto si dice che sarà solo elettrica al 100 per cento e disporrà di un motore elettrico da circa 1.000 cavalli di potenza complessiva. Questo motore dovrebbe garantire alla vettura una accelerazione da 0 a 100 in meno di 3 secondi. Insomma gli indizi che questa potrebbe essere la vettura di Alfa Romeo più potente di sempre ci sono tutti.

Nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio EV: ecco come potrebbe apparire e che qualità potrebbe avere la futura top di gamma

A proposito della nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio EV, oggi vi mostriamo un video di qualche tempo fa che immagina così la futura top di gamma della berlina dello storico marchio milanese che come sappiamo sarà fabbricata in Italia presso lo stabilimento Stellantis di Cassino su piattaforma STLA Large. Si tratta di un video pubblicato dal canale Car Review Channel e probabilmente è stato creato con l’utilizzo della intelligenza Artificiale.

La nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio EV è destinata ad avere un ruolo molto importante all’interno della rinnovata gamma di Alfa Romeo che punta a conquistare preziose quote di mercato in tutto il mondo diventando un brand premium globale come desiderato dallo stesso gruppo Stellantis che sta progettando molti investimenti per il suo marchio.

Secondo quelle che al momento sono le indicazioni che arrivano dai soliti bene informati, la nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio EV avrà un design filante puntando forte sull’aerodinamica. La vettura potrebbe mantenere le attuali dimensioni del modello anche se qualcuno pensa che alla fine possa avere qualche cmq in più.

Lo stile sarà quello delle nuove auto di Alfa Romeo su cui avremo le idee più chiare quando il prossimo 10 aprile sarà svelato il SUV compatto Alfa Romeo Milano, nuova entry level del marchio. Alfa Romeo comunque lavora al design di Giulia così come a quello di Stelvio già da un paio di anni e dunque non ci dovrebbero essere più dubbi su quello che sarà il suo stile che scopriremo quando inizieranno ad apparire sul web le prime foto spia del prototipo camuffato.