Alfa Romeo Giulia 2026: ecco come la vorrebbero negli USA

Alfa Romeo Giulia 2026 è stata confermata ufficialmente dal numero uno dello storico marchio milanese, l’amministratore delegato Jean Philippe Imparato il quale ha confermato che la vettura la vedremo entro la fine del 2026 dopo il debutto della nuova Alfa Romeo Stelvio che invece avverrà nella seconda metà del 2025.

Alfa Romeo Giulia 2026: negli USA hanno immaginato come sarebbe se fosse una sorte di sosia della nuova Dodge Charger EV

Alfa Romeo Giulia 2026 è una delle auto più attese in assoluto tra quelle che il gruppo Stellantis lancerà nel corso dei prossimi anni. Questa sarà una delle prime vetture del gruppo Stellantis ad adottare la piattaforma modulare STLA Large che come sappiamo è altamente flessibile. Questa base ha di recente debuttato con la nuova Dodge Charger EV. In molti si sono domandati se la prossima Giulia avrà molto in comune con la muscle car elettrica di Dodge. A questa domanda Imparato ha subito risposto con un secco no dicendo che le due auto avranno la stessa piattaforma ma in virtù dell’elevata flessibilità che questa regala saranno due auto totalmente diverse.

Nonostantre ciò, forse un po’ scherzosamente, il sito americano Carscoops ha pubblicato un render in cui si vede una Alfa Romeo Giulia 2026 totalmente ispirata alla nuova Dodge Charger EV. Sembra quasi un ricarrozzamento della stessa vettura un po’ come avvenuto con Dodge Hornet che da molti è considerata la gemella di Alfa Romeo Tonale. Questo non accadrà ma questo render ci offre anche un’idea di come potrebbe essere la vettura del Biscione per piacere agli americani.

Alfa Romeo Giulia 2026 sarà comunque una vettura globale e quindi oltre agli americani dovrà piacere anche ad europei, cinesi etc. di conseguenza sarà ben diversa da quella che vi mostriamo in questo curioso render. Il prossimo anno è probabile che avremo le idee più chiare su come davvero sarà questa vettura di Alfa Romeo.