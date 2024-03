Nuova Alfa Romeo Stelvio 2025: un video anticipa il suo design?

Nuova Alfa Romeo Stelvio sarà svelata nel 2025 e sarà solo elettrica. Nei giorni scorsi è stato lo stesso numero uno del Biscione Imparato a confermare ufficialmente la notizia alla stampa riunita presso il Museo Alfa Romeo di Arese. Questa sarà la prima auto di Stellantis venduta in Europa ad essere costruita sulla piattaforma STLA Large del gruppo.

In un video un’ipotesi interessante di come potrebbe essere la nuova Alfa Romeo Stelvio nel 2025

Nuova Alfa Romeo Stelvio sarà prodotta a Cassino presso il noto stabilimento di Stellantis dove attualmente viene prodotta la prima generazione e Imparato ha confermato che al pari della nuova Alfa Romeo Giulia il SUV subirà una riprogettazione totale. Questo in particolare grazie all’utilizzo della nuova piattaforma che permette ampi margini di manovra sotto tutti i punti di vista: dimensioni, design, tecnologia, prestazioni, spazi interni etc.

Ovviamente queste notizie relative alla nuova Alfa Romeo Stelvio hanno fatto crescere la curiosità attorno a questo modello che anche in futuro continuerà ad avere un ruolo centrale all’interno della gamma della casa automobilistica milanese. Ciò è testimoniato dai numerosi render che si sono diffusi sul web quando si è saputo della conferma della nuova Stelvio nel 2025. Uno dei più interessanti è sicuramente quello che vi proponiamo in questo articolo realizzato dal canale di YouTube Q-Cars con l’ausilio dell’Intelligenza Artificiale.

Nuova Alfa Romeo Stelvio darà il via ad una nuova era per il Biscione fatta di auto solo elettriche a cui poi nel 2026 seguirà anche la nuova Alfa Romeo Giulia. Questo sempre che nel frattempo la situazione geopolitica ed in particolare le future elezioni negli Stati Uniti e in Europa non finiscano per suggerire dei cambiamenti a quelli che sono i propositi attuali del brand premium del gruppo Stellantis che aspira a diventare sempre di più un marchio globale.