Ram: l’ambasciatore Pol Tarrés stabilisce il nuovo record mondiale di altitudine 

Pol Tarrès, ambasciatore di RAM Trucks Europe, raggiunge nuove vette di sconfinata epicità, sia su quattro che su due ruote. Solo due anni dopo aver scritto la storia e aver stabilito il record mondiale di altitudine in sella a una Yamaha Ténéré 700, il pilota spagnolo di enduro estremo è recentemente tornato in Cile: questa volta alza l’asticella ancora più in alto, non solo infrangendo il proprio record, ma anche stabilendo un nuovo record di altitudine per una motocicletta monocilindrica.

Nuovo record mondiale di altitudine con una moto per l’ambasciatore di Ram Pol Tarrès

RAM Trucks Europe, in collaborazione con RAM Trucks Chile, ha supportato questo tentativo fornendo a Pol Tarrès e al suo team della Trece Racing Society un RAM 1500 BIGHORN alimentato da un motore eTorque V6 da 3,6 litri che produce 309 CV.

L’obiettivo della spedizione era scalare l’Ojos del Salado, il vulcano più alto della terra, la seconda montagna più alta delle Ande e la vetta più alta del Cile. Molti altri atleti e veicoli hanno tentato di conquistare questo luogo inabitabile, con i suoi ripidi pendii rocciosi, ghiaioni e cumuli di neve, ma nessuno finora ha avuto lo stesso successo di Tarrés.

“Prepararsi a questa sfida è stato difficile, molti dicevano che non era possibile”, ha dichiarato il responsabile del progetto, Javi Echevarria. “Ma noi come squadra sappiamo che è esattamente questo che spinge Pol, a fare esattamente ciò che nessuno ritiene possibile. È stato davvero un lavoro di squadra e sarebbe stato impossibile senza tutti i soggetti coinvolti nella preparazione e nel supporto tecnico”.

Il mal di montagna e la scarsità di ossigeno sono stati compagni costanti della squadra durante un processo di acclimatazione di due settimane. Le prestazioni e l’affidabilità dei veicoli RAM Trucks si sono rivelate cruciali durante questi lunghi giorni di preparazione, poiché hanno trasportato l’intero equipaggio di otto persone, tre moto Yamaha e un quad a quasi 5.000 metri sul livello del mare, tra venti fortissimi e nevicate inaspettate. .

“Sopra i 6.000 metri tutto sembra andare lentissimo, la stanchezza fisica è indescrivibile e non c’è spazio per errori”, ha commentato Pol Tarrés. ”Anche camminare è una sfida, figuriamoci andare in moto a queste altitudini. Disporre dei nostri RAM Trucks come mezzi di supporto tecnico anche a 5.800 m. di altitudine è stato fondamentale per riposare, pianificare e preparare il tentativo con un tempismo perfetto.”

Le sfide mentali, fisiche e meccaniche affrontate da Tarrés e dal suo team durante questa sfida di prova non possono essere facilmente trasmesse solo con le parole. Per rivelare di più sul dietro le quinte dell’impresa, RAM Trucks Europe collaborerà con Trece Racing Society alla serie “Boundless by RAM”, che sarà presto pubblicata tramite i canali dei social media.