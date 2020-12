Ram 1500 unico pickup ad ottenere la valutazione Top Safety Pick

Ram 1500 Crew Cab ha ottenuto la classificazione 2020 Top Safety Pick dall’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS). La classificazione si applica ai modelli Ram 1500 Crew Cab dotati della tecnologia Pedestrian Automatic Emergency Braking disponibile e di proiettori adattivi a LED con assistenza abbaglianti. Segna il primo risultato del genere da parte di un camioncino con un nuovo regime di test IIHS più rigoroso.

“La conquista di Top Safety Pick da parte di Ram 1500 conferma l’impegno di lunga data di FCA per una solida innovazione ingegneristica come mezzo per servire i nostri clienti”, afferma Mike Koval Jr. , Head of Ram Brand. “Tale rigore ci aiuta a garantire la combinazione unica di robustezza, utilità e raffinatezza di Ram”.

La frenata di emergenza automatica per i pedoni è l’ultimo requisito IIHS necessario per ottenere lo stato di Top Safety Pick. La tecnologia di Ram, che ha ottenuto una valutazione “avanzata”, si basa sul sistema di frenata automatica di emergenza a fusione di sensori del camion.

Sensor-fusion combina la tecnologia della telecamera con i sensori radar per aiutare a determinare se un impatto frontale con un altro veicolo sembra imminente. Se, dopo più allarmi, il guidatore non risponde al rischio, il sistema aziona i freni del veicolo per evitare l’impatto o ridurne la gravità.

Per consentire la frenata di emergenza automatica, la gamma della tecnologia radar del sistema viene ampliata per aiutare a identificare i pedoni. Se una collisione sembra imminente, il sistema risponde in modo simile alla frenata di emergenza automatica per ridurre o eliminare il rischio di impatto, a seconda di condizioni quali velocità e prossimità.

La frenata di emergenza automatica per i pedoni fa parte del pacchetto Advanced Safety Group disponibile del Ram 1500, che include Lane Departure Warning-Plus, rilevamento del percorso trasversale posteriore, monitoraggio degli angoli ciechi con copertura del rimorchio e controllo della velocità di crociera adattivo con Stop, Go and Hold.

La frenata di emergenza automatica ha ottenuto il punteggio più alto possibile – “superiore” – nei test IIHS dello scenario da veicolo a veicolo. È equipaggiamento standard sui trim Laramie , Rebel, Longhorn, Limited Longhorn e Limited. La funzione è disponibile anche sugli allestimenti Tradesman e Bighorn con il pacchetto Gruppo di apparecchiature di livello 1.

Fondamentale per la valutazione del pickup era la sua prestazione in sei test di resistenza agli urti IIHS che includevano tre tipi di urti frontali. I restanti test infliggono danni coerenti con un impatto laterale, un impatto posteriore e un ribaltamento. Il Ram 1500 Crew Cab ha ottenuto il punteggio più alto possibile in ciascuno.

