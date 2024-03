Alfa Romeo Urano: in un video il design di un futuro modello?

Alfa Romeo Urano non è un modello reale ma un nome di fantasia che è stato attribuito ad un futuro veicolo del Biscione dal creatore di questo render che vi mostriamo e cioè l’architetto e designer Tommaso D’Amico. Si tratta ovviamente di una pura ipotesi dato che al momento non sembrano esserci possibilità che la casa automobilistica del Biscione possa pensare di lanciare in futuro un pickup. Questo non sembra essere un segmento di mercato che interessa allo storico marchio milanese che decisamente punta ad altri modelli per trasformarsi in una sorta di brand premium globale del gruppo Stellantis.

Alfa Romeo Urano: Tommaso D’Amico ha immaginato il design di un futuro e per il momento solo ipotetico nuovo modello

L’immaginario Alfa Romeo Urano viene descritto dal suo creatore come un veicolo di grandi dimensioni ed aspetto aggressivo, tale da poter contrastare tutti i moderni veicoli esistenti di pari utilizzo. Dato il successo di cui godono attualmente tutti i Pick-Up in circolazione, da Mercedes a Ford, da Mitsubishi a Toyota, l’autore di questo render ha pensato che in futuro anche il Biscione possa pensare di allargare la sua gamma in certi mercati con un veicolo di questo tipo.

Ovviamente da buon pickup, anche questo ipotetico e fantasioso Alfa Romeo Urano è dotato di un cassone, idealmente al posto del bagagliaio, che è separato e non accessibile dall’abitacolo. Il modello del render prende spunto dalle versioni di questo settore oggi esistenti, prevedendo materiali super tecnologici sia per interni che per meccanica e carrozzeria. La plancia strumenti è dotata di una significativa serie di optional di ultima generazione e di un interessante sistema di infotainment.

Ovviamente se davvero un modello come Alfa Romeo Urano arrivasse sul mercato sarebbe molto probabilmente solo elettrico al 100 per cento data la decisione della casa milanese di vendere solo auto di questo tipo a partire dal 2027. Decisione che però potrebbe anche cambiare se la situazione geopolitica dovesse mutare dopo le elezioni negli Stati Uniti e in Europa, come anticipato nei giorni scorsi dal CEO del brand premium di Stellantis, Jean Philippe Imparato.