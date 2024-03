Alfa Romeo: il futuro dipenderà anche da come andranno le elezioni negli USA e in Europa

Come vi abbiamo scritto in un nostro precedente articolo, Jean-Philippe Imparato, numero uno di Alfa Romeo, ha in mente di presentare un SUV elettrico in stile Ferrari Purosangue per i mercati USA e Cina. Il boss dello storico marchio milanese ha però ammesso che il risultato delle elezioni in Europa e in America potrebbe obbligarlo a cambiare le sue priorità. L’azienda italiana ha in mente di lanciare un SUV elettrico con linea fastback basato sulla sua struttura STLA Large per il 2027.

Il futuro di Alfa Romeo dipenderà anche da come andranno le elezioni negli USA e in Europa

Tuttavia se Donald Trump dovesse essere rieletto presidente degli USA, ciò potrebbe bloccare o rallentare i progetti di molti stati per proibire le nuove auto a benzina. Inoltre potrebbe anche eliminare gli incentivi dell’Inflation Reduction Act. In questo caso, la casa automobilistica del Biscione piuttosto che per questo SUV elettrico di grandi dimensioni, potrebbe optare per una piccola berlina elettrica in Europa.

“Sebbene il mio istinto mi porterebbe a sviluppare un’auto sportiva elettrica per Alfa Romeo simile alla Purosangue della Ferrari, dobbiamo considerare anche l’evoluzione della geopolitica e dei mercati globali. Alla fine, potremmo optare per una piccola berlina più orientata al mercato europeo“, ha dichiarato Imparato.

Inoltre se a giugno ci sarà un cambio di parlamento nell’Unione Europea, potrebbero cambiare i progetti attuali per obbligare le vendite solo di veicoli BEV entro il 2035. Di conseguenza ci potrebbero essere altri cambiamentri anche per Alfa Romeo. Per questo motivo per il momento sono stati confermati solo i lanci di Milano, e delle nuove Giulia e Stelvio. Per il resto si aspetta di capire quello che realmente accadrà a livello globale nei prossimi anni. Vedremo dunque come si evolverà la situazione per la casa automobilistica del Biscione che punta a diventare un brand premium globale.