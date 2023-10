Alfa Romeo: ecco i modelli per diventare un brand premium globale

Alfa Romeo vuole diventare un brand premium globale. Per esserlo dovrà lanciare una serie di auto che avranno mercato in tutto il mondo con un occhio in particolare agli Stati Uniti. In questo lotto di auto non dovrebbe rientrare il B-SUV che arriverà il prossimo anno che sarà pensato soprattutto per l’area EMEA. Vi rientrano invece Tonale che è stato già lanciato da qualche mese negli Stati Uniti e vi rientrano ovviamente anche le future generazioni di Giulia e Stelvio che arriveranno nel 2025 e nel 2026. Queste due auto molto probabilmente saranno prodotte a Cassino su piattaforma STLA Large.

Ecco quali saranno i modelli con i quali il gruppo Stellantis proverà a trasformare Alfa Romeo nel suo unico brand premium globale

Rispetto ai modelli attuali cambieranno un bel po’. L’intento sarà quello di realizzare delle auto che possano piacere in tutto il mondo e dunque dovranno avere delle caratteristiche ben precise. Ovviamente oltre ad essere solo elettriche avranno come principali caratteristiche il fatto di essere modelli lussuosi, tecnologici e dalle prestazioni davvero elevate. Ovviamente non mancherà il piacere di guida che è del resto il marchio di fabbrica quando parliamo di Alfa Romeo.

Tuttavia i modelli che potrebbe far fare un vero e proprio salto di qualità li vedremo nel 2027 e nel 2028. Si tratterà di due auto di segmento E che riporteranno la casa automobilistica del Biscione in questa categoria da dove manca da un bel po’. Il primo ad arrivare sarà un modello che vedremo nel 2027 di cui al momento si sa solo che non sarà un SUV. Secondo indiscrezioni si dovrebbe trattare di una berlina coupè di grandi dimensioni ispirata in parte alla SZ che secondo alcuni si potrebbe chiamare GTV. Ovviamente al momento sono solo voci possibilmente questo modello avrà un nome diverso. Certamente ne sapremo di più nei prossimi anni.

Infine sembra quasi certo l’arrivo anche di un secondo modello di segmento E di cui vi abbiamo parlato ieri sera. Ci riferiamo al famoso E-SUV lungo circa 5 metri che potrebbe anche arrivare in versione con tre file di sedili. Nonostante ciò e nonostante le dimensioni notevoli, molto probabilmente però sarà un SUV dalle linee sportive nel pieno stile di Alfa Romeo. Insomma non si tratterà di un modello eccessivamente lontano da quello che è lo stile e la tradizione del Biscione. La sfida dei designer sarà proprio quella di rendere anche questo veicolo in sintonia con il resto della gamma di Alfa Romeo sia come stile che come prestazioni.