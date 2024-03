Opel Astra Electric: al via la nuova campagna

“Benvenuto futuro” è lo slogan scelto per lanciare la nuova Opel Astra Electric, andando dritti al nocciolo della questione. La Opel Astra, che per la prima volta nella sua storia si presenta come un modello elettrico a batteria, fa il suo ingresso con energia, libertà e potenza. “Accogli il futuro” non è solo uno slogan, ma rappresenta l’impegno di Opel per un’esperienza di guida elettrizzante con la nuova Astra Electric, che vanta una potenza di 115 kW/156 CV, una coppia istantanea di 270 Nm e una velocità massima di 170 km/h.

Nuova campagna pubblicitaria per Opel Astra Electric

Nel nuovo spot pubblicitario, il giovane che scopre la nuova Opel Astra Electric è colpito da un’impressionante sensazione di stupore, grazie alle avvincenti innovazioni che la vettura presenta. L’emozione suscitata dallo spot principale della campagna, realizzato in sinergia con l’agenzia Jung von Matt HAVEL, partner di Opel, è palpabile. Il claim “Benvenuto futuro”, associato all’Opel Astra Electric, cattura immediatamente l’interesse.

Così come viene presentata in televisione, l’Opel Astra Electric invita il pubblico a scoprire i benefici della mobilità elettrica, offrendo un arricchimento per la vita quotidiana. Il messaggio è diretto: la nuova vettura di Opel è sinonimo di piacere di guida e la mobilità elettrica è alla portata di tutti. La versione elettrica di Astra permette una ricarica rapida: fino all’80% della capacità della batteria può essere ricaricato in meno di 30 minuti presso stazioni di ricarica rapide da 100 kW in corrente continua. In aggiunta, è equipaggiata di serie con un caricabatterie trifase da 11 kW per una ricarica efficiente in corrente alternata, sia utilizzando una wallbox domestica che presso colonnine di ricarica pubbliche.

L’interno della nuova Opel Astra Electric offre un’esperienza altrettanto piacevole: è dotata del Pure Panel Pro, un cruscotto completamente digitale, e di avanzati sistemi di infotainment basati sulla piattaforma cockpit Snapdragon di Qualcomm Technologies, Inc., che garantiscono funzionalità grafiche, multimediali e di computer vision di ultima generazione.

Rebecca Reinermann, Vicepresidente del Marketing, ha espresso: “La nuova Opel Astra Electric è la testimonianza di come la mobilità elettrica di Opel rappresenti una soluzione ideale per il trasporto personale. Offre libertà anziché imporre limiti, incarnata dalla nostra premiata Opel Astra ora disponibile in versione totalmente elettrica. Si distingue per il suo basso consumo energetico, prestazioni eccellenti, tecnologie di punta e un design elegante. Questi concetti sono sintetizzati nel nostro nuovo slogan per la campagna paneuropea: ‘Benvenuto futuro'”.