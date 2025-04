Opel Corsa di generazione F: superato il traguardo del milione di unità vendute

L’Opel Corsa di ultima generazione è un’auto che piace. I giudizi della critica sono positivi, ma valgono ancor più gli apprezzamenti raccolti sul mercato. Numerosi clienti hanno scelto l’utilitaria tedesca, rendendo la versione attuale perfettamente degna della tradizione, anche sul piano dei volumi commerciali. Così l’appeal del modello si conferma e si rafforza, in un quadro sempre più alto di stile e contenuti, ingegneristici e qualitativi.

La bestseller del marchio del “blitz” è una delle auto preferite da sempre. Questa vocazione si ripete col modello attualmente in listino. Una conferma giunge dalle cifre raccolte sui diversi bacini di sbocco. La Opel Corsa è l’auto piccola più venduta in Germania, da quattro anni di fila, secondo il report dell’autorità federale tedesca per i trasporti a motore (KBA). Il successo, però, non è maturato solo sulla piazza domestica, avendo preso forma in tutta Europa.

La vettura è in cima alle immatricolazioni anche nel Regno Unito e in Grecia. Da gennaio a marzo 2025, la popolare utilitaria tedesca è entrata a far parte della top 3 del suo segmento anche in altri paesi del Vecchio Continente, come Croazia, Paesi Bassi, Norvegia e Slovenia. Nella generazione F, lanciata nel 2019 e che porta l’iconico nome ai nostri giorni, il volume delle vendite ha già superato il milione di unità. Tante le Opel Corsa che hanno lasciato lo stabilimento di Saragozza, in Spagna. È un traguardo di grande importanza, che consacra il modello attuale, allineandolo al prezioso heritage commerciale. La casa di Rüsselsheim può andare fiera delle dinamiche commerciali della sua bestseller.

Alla base del successo della Opel Corsa ci sta una ricetta molto semplice, legata principalmente alle sue caratteristiche di auto flessibile, agile, ultramoderna e con un’ampia gamma di sistemi di propulsione. Questi spaziano dai motori elettrici a batteria e ibridi agli efficienti motori a combustione interna. Il trend delle vendite sembra in ascesa. Nel primo trimestre del 2025 la domanda si è fatta più sostenuta, in modo significativo. Basti dire che le nuove immatricolazioni della Corsa attuale sono aumentate del 18% in Europa, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Dal lancio della prima generazione del modello, avvenuto nel 1982, circa 15 milioni di esemplari sono stati venduti in tutto il mondo.

Comprensibile la gioia dei vertici aziendali, espressa dal CEO Florian Huettl, che identifica le ragioni della calda accoglienza del pubblico per la nuova Opel Corsa in questi elementi: design fresco, tecnologie eccellenti a prezzi accessibili, elevata flessibilità, dimensioni compatte. Una combinazione capace di intercettare i gusti di una clientela trasversale, in cerca di contenuti di valore, rispetto alla spesa affrontata per lo shopping.

Numerosi i riconoscimenti raccolti dal modello, sia da parte del pubblico che degli esperti. Fra questi, il premio “Best in Class” 2025 per Opel Corsa Electric come “Best Electric City Vehicle“, declinazione alla spina della vettura del “blitz”. Quest’ultima si offre alla vista con un design molto gradevole, cui si deve una quota della sua appetibilità. Nella tela grafica spicca anche il frontale Vizor. Tutto ciò rende l’ultima generazione della Corsa una delle preferite di sempre dai clienti. In virtù di ciò, possiamo dire che ci sono tutti gli ingredienti per continuare anche in futuro questa storia di successo.