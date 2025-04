Opel Classica prepara il raduno annuale delle auto storiche del “blitz”

Fra i club di marca si ritaglia il suo spazio quello battezzato Opel Classica. Un nome semplice e diretto, che comunica immediatamente la missione del sodalizio. Questo nacque nel 2022, su iniziativa di quattro amici: Giulio, Paolo, Stefano e Vittorio, cui si aggiunse presto Matteo. Il loro scopo? Condividere la passione per le storiche del “blitz” insieme ad altri amici. Nel tempo il gruppo si è fatto grande, raccogliendo l’interesse di tanti proprietari.

A far scaturire l’idea di dar vita al club ci pensò una constatazione: le uscite dei fondatori con le loro vetture ultraventennali del marchio tedesco suscitavano sempre manifestazioni di simpatia e commenti (degli altri) legati a vicende personali. Più o meno le frasi erano sempre le stesse: “Ah! Ce l’avevo anch’io” oppure “Era l’auto di famiglia!” o ancora “Ce l’aveva mio padre!”.

Molti i ricordi legati alle auto della casa di Rüsselsheim che riaffioravano ad ogni uscita, con le note della nostalgia. Anche la robustezza dei mezzi, espressa molto bene dai modelli del passato, riceveva commenti lusinghieri. In un quadro del genere, la voglia di creare qualcosa che unisse gli appassionati in un vero e proprio club dedicato alle Opel storiche italiane si fece più che un pio desiderio. I quattro amici, seguiti a ruota dal quinto, si misero subito all’opera per tradurre l’idea in realtà.

Quando la lancetta del tempo segnava il 2022, prese forma il sodalizio. Il nome scelto per identificarlo metteva subito in chiaro la missione: Opel Classica. Quel club aggiunse poi il suffisso di Registro Italiano Opel, per l’appartenenza ad esso. Ora si prepara ad organizzare il suo raduno annuale. La data scelta per celebrarlo è quella di domenica 8 giugno. In quella circostanza, i soci si daranno appuntamento nelle terre senesi, dove gli equipaggi si muoveranno da Monteriggioni alla meravigliosa abbazia di San Galgano, la cui visita andrà in scena nel pomeriggio.

Questo, però, è solo uno degli eventi organizzati da Opel Classica. Oltre all’appuntamento nazionale di ogni anno, il sodalizio organizza solitamente due GirOpel: uno in primavera ed uno in autunno. Entrambi sono dei meeting liberi, gratuiti ed aperti a tutti i possessori di auto storiche del “blitz”, per vivere gradevoli esperienze turistiche e, soprattutto, per conoscere nuovi amici legati dagli stessi interessi motoristici.

Il primo evento di questo tipo del 2025 si è svolto da poco lungo il delta del Po, con visita all’abbazia di Pomposa e ad altri luoghi in zona. Ora le attenzioni dei vertici di Opel Classica sono concentrate sull’appuntamento clou della stagione, previsto come già scritto per l’8 giugno. Potranno parteciparvi le vetture del marchio con almeno 20 anni di anzianità, senza tante distinzioni. Il giovane club, con questo nuovo rendez-vous, punta a celebrare il terzo anniversario, nel segno della qualità e della passione, con il sigillo del Registro Italiano Vetture Storiche Opel.

L’iscrizione all’associazione regala ai soci la possibilità di scaricare gratuitamente contenuti esclusivi come i manuali di fabbrica, libretti d’uso e manutenzione, articoli vintage originali. Consente inoltre di accedere alla sezione speciale dedicata alla meccanica. I fondatori di Opel Classica sono all’opera per allargare ulteriormente la gamma dei servizi, cercando di attivare convenzioni con officine qualificate italiane ed europee, per concedere ai soci sconti e agevolazioni sull’acquisto di ricambi o per i lavori di meccanica e carrozzeria.