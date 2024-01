Opel Astra Electric sul podio nell’ADAC Ecotest 2023

Opel Astra Electric è divertente da guidare, è dotata di tecnologie all’avanguardia ed è altamente efficiente. La conferma è arrivata ora dall’ADAC automobile club tedesco. Nell’ADAC Ecotest 2023 la versione elettrica a batteria del bestseller della classe compatta si è assicurata la terza posizione tra le 94 attuali autovetture. L’ottimo risultato fa inoltre di Opel l’unico marchio tedesco nella top 10. Opel stabilisce quindi gli standard quando si tratta di mobilità elettrica adatta all’uso quotidiano.

Successo in termini di sostenibilità: Opel Astra Electric occupa la terza posizione su 94 auto negli ADAC Ecotest 2023

La Opel Astra Electric ha ottenuto 103 punti su 110 possibili per ottenere la migliore valutazione a cinque stelle. Secondo l’ADAC: “Le auto più pulite si guidano elettricamente, anche se l’ADAC non considera le auto elettriche come veicoli a zero emissioni e include le emissioni create durante la generazione di energia”. Riassumendo il risultato della Opel a zero emissioni locali, l’ADAC ha affermato: “Con 103 punti al suo debutto nell’Ecotest, la Opel Astra Electric ha fatto una forte impressione. L’auto della casa di Rüsselsheim ha preso le distanze dalla concorrenza nella classe delle compatte. Il peso a vuoto ridotto, una buona gestione energetica e la pompa di calore di serie contribuiscono alla riduzione del consumo energetico e delle emissioni di CO2”.

Con risorse come queste, Astra Electric unisce divertimento e responsabilità. Il motore elettrico eroga 115 kW/156 CV e una potente coppia massima di 270 Newton metri fin dal primo tocco dell’acceleratore. Il peso a vuoto ridotto di 1.679 chilogrammi contribuisce ulteriormente alla brillante progressione e al basso consumo energetico. Inoltre, mentre molte altre auto elettriche sono limitate a 150 km/h o 160 km/h, la nuova Astra Electric raggiunge una velocità massima di 170 km/h.

L’energia viene immagazzinata in una batteria agli ioni di litio da 54 kWh. Astra a cinque porte può percorrere fino a 418 chilometri senza emissioni locali (WLTP) e richiede solo 14,8 kWh di elettricità per 100 km (WLTP 2 ) – anche grazie alla pompa di calore. L’Astra Electric è quindi un’auto altamente efficiente per l’uso quotidiano così come per i viaggi più lunghi. Inoltre, il sistema di frenata rigenerativa garantisce il recupero di energia durante la guida. Queste caratteristiche, insieme alla maggiore abitabilità per le vacanze in famiglia, sono condivise dalla nuova Opel Astra Sports Tourer Electric , una delle prime station wagon completamente elettriche sul mercato.