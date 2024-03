Dodge “In//Out”: si chiude in Lapponia la prima stagione del progetto

Torna una nuova puntata del progetto editoriale europeo “In//Out”. Il viaggio di Dodge attraverso il continente, incentrato sulla comunicazione con un contesto e un pubblico diversi, questa volta porta il marchio a pochi chilometri dal Circolo Polare Artico, nella città di Arjeplog.

Il quarto episodio del viaggio attraverso l’Europa del brand porta Dodge al Polo Nord

Dopo aver viaggiato attraverso i paesaggi iconici di Italia, Svezia e Germania, Ida Zetterström, testimonial del Brand all’interno del progetto, raggiunge il Polo Nord a bordo del più potente SUV Dodge esistente: l’imponente Dodge Durango SRT Hellcat PREMIUM. In questo territorio suggestivo ma ostile, i noti dragracer sono ospitati dal centro Colmis , base Stellantis dedicata ai ‘winter test proving around’: qui i collaudatori del Gruppo sottopongono i veicoli ad alcuni dei test più impegnativi, focalizzati principalmente sulla sicurezza e le prestazioni in un ambiente freddo. Dopo un anno in cui Ida ha girato l’Europa entrando in contatto con proprietari e appassionati Dodge, incarnazione della community del marchio, in questo episodio conclusivo della prima serie viene accolta da un tecnico Stellantis per provare con mano l’auto che forse meglio esprime la personalità Dodge. anima potente e brutale attraverso queste incredibili prove.

Ida si immerge in una full immersion con il collaudatore specializzato e vive un’esperienza nuova anche per una pilota esperta come lei: guidare sul ghiaccio, attraverso una serie di sfide che mettono alla prova il SUV Dodge Durango attivando la modalità camion e testando la sicurezza del modello , sistema di stabilità e forza. Una serie di avvincenti giochi di derapate su terreno ghiacciato, certificando la grandezza di Dodge anche in condizioni estreme e ambienti impervi, il marchio americano è in grado di regalare forti emozioni.

Si conclude così la prima serie del progetto editoriale “IN//OUT”, iniziato nel 2023, in vista di altri entusiasmanti progetti di Dodge Europe, che ha recentemente iniziato la sua avventura in Superbike parallelamente al Campionato WorldSBK.

La protagonista del quarto episodio è un vero concentrato di forza e potenza Dodge: una Dodge Durango Hellcat PREMIUM nei toni Pitch Black, il SUV più potente mai realizzato dal marchio americano. Alimentato da un motore HEMI V8 da 6,2 litri con 707 CV e 889 Nm, questo modello iconico è dotato di trazione integrale e una velocità massima di 290 km/h. L’esterno, dotato di cerchi in alluminio 20×10.0 Lights Out ideali per testare un terreno come nessun altro, è disponibile in sei diverse tonalità, mentre l’interno è esclusivo ed estremamente confortevole grazie alla presenza di sedili riscaldati – obbligatori in Lapponia -, Gloss Black Exterior Specchietti, stemma per fanale posteriore Dodge nero satinato, stemmi grigi metallizzati e terminale di scarico nero Eclipse.

Il progetto video “IN//OUT” è il manifesto della nuova comunicazione di Dodge Europe, con l’obiettivo di calare i valori e la tradizione dell’iconico Brand nel contesto europeo, avvicinandoli da un punto di vista più coerente con il diverso pubblico a cui si rivolge. Il progetto si concentra proprio sulla passione viscerale e sul senso di unicità che accomuna appassionati e proprietari di Dodge, sottolineando l’appartenenza alla comunità “Brotherhood of Muscle” attraverso storie “IN//OUT”: è possibile ritrovare le stesse, distintive pulsazioni sui mercati europei.

Nel corso dei quattro episodi, gli spettatori vengono guidati in luoghi belli e significativi da Ida Zetterström, testimonial del Brand all’interno del progetto, che viaggia in giro per l’Europa all’estero con gli iconici veicoli Dodge e incontra quattro eccellenti proprietari e appassionati Dodge, per scoprire se sono pronti a salire a bordo del tributo “The Last Call” alle loro condizioni uniche.