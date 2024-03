Hennessey Mammoth 1000 TRX Last Sand: debutta la nuova serie speciale

Nel panorama dei pick-up ad alte prestazioni, l’Hennessey Mammoth 1000 TRX Last Sand si pone come l’epitome dell’ingegneria e del design, segnando un momento significativo nella storia di Hennessey Performance Engineering.

Questa edizione speciale, riservata esclusivamente al model year 2024, celebra la chiusura di un capitolo importante per il famoso hypertruck, introducendo colorazioni inedite e grafiche distintive Last Stand.

Hennessey Mammoth 1000 TRX Last Sand: ultimo omaggio al motore Hemi V8 sovralimentato

A dicembre 2023, Ram ha prodotto l’ultima iterazione del Ram 1500 TRX da 712 CV, un modello trasformato radicalmente nel 2021 grazie agli interventi di Hennessey. Il team ha migliorato significativamente le prestazioni del veicolo, riducendo il tempo di accelerazione da 0 a 96 km/h a soli 3,2 secondi grazie all’installazione di un turbocompressore ad alto flusso da 2.65 litri e ad una calibrazione mirata, facendo salire la coppia a 1314 Nm. Queste modifiche hanno reso il Mammoth 1000 TRX il pick-up di produzione più veloce e potente al mondo, capace di percorrere il quarto di miglio in 11,4 secondi a oltre 193 km/h.

John Hennessey, fondatore e CEO dell’azienda, ha espresso il suo entusiasmo per questo modello, sottolineando l’amore dei clienti per la potenza e il sound del motore Hemi V8, oltre alle prestazioni straordinarie che questo modello è in grado di offrire. Il Mammoth 1000 TRX Last Sand rappresenta quindi non solo un tributo alla fine di un’era, ma anche un simbolo dell’esclusività nel mondo dei pick-up modificati.

Disponibile in tre nuove colorazioni – Harvest Sunrise Orange, Delmonico Red e Night Edge Blue (oltre a quelli originali come Pitch Black, Granite Grey, Billet Silver e Bright White), questa edizione speciale si distingue per le grafiche Last Stand posizionate sui parafanghi posteriori.

Il motore Hellcat è stato potenziato per erogare 1026 CV

Il motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri in configurazione Hellcat ma potenziato attraverso un turbocompressore ad alto flusso da 2.65 litri e varie modifiche, eroga 1026 CV di potenza a 6500 giri/min e 1314 Nm di coppia massima a 4200 giri/min, confermando la posizione dell’Hennessey Mammoth 1000 TRX come il pick-up più veloce e potente presente sul mercato.

Oltre agli aggiornamenti, gli acquirenti possono optare per il pacchetto Off-Road, che include paraurti personalizzati, luci a LED, cerchi Hennessey da 20”, pneumatici off-road da 35” o 37”, kit di livellamento anteriore e posteriore e gradini elettronici ripiegabili.

Per chi desidera il massimo delle prestazioni, sono disponibili anche un impianto frenante Wilwood maggiorato e una trasmissione potenziata. Ogni Mammoth 1000 TRX Last Sand viene consegnato con una garanzia limitata di 3 anni o 57.936 km (36.000 miglia).

Per mantenere l’esclusività, Hennessey Performance Engineering limiterà la produzione dell’Hennessey Mammoth 1000 TRX Last Sand, dotando ogni veicolo di una targa speciale che ne registra il numero di costruzione.

Con non più di 200 esemplari prodotti, questo veicolo rappresenta un’opportunità unica per i collezionisti e gli appassionati di tutto il mondo. Gli ordini possono essere effettuati tramite i rivenditori Ram autorizzati o contattando direttamente l’azienda texana.