Fiat: con l’arrivo dei nuovi modelli cambia tutto?

Nei prossimi anni la gamma di Fiat sarà rivoluzionata. Come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi con l’avvento della nuova Fiat Panda che sarà svelata a luglio del 2024 la gamma della principale casa automobilistica italiana subirà un bel cambiamento con l’arrivo di un nuovo modello ogni anno. Dopo la futura generazione di Panda nel 2025 toccherà ad un altro modello che si dovrebbe chiamare nuova Multipla. Sarà un SUV simile nello stile alla nuova Panda ma con dimensioni maggiori. Questo veicolo che potrebbe avere una configurazione a 6 posti sarà gemello della futura Citroen C3 Aircross che dovrebbe debuttare entro fine anno.

Potrebbe cambiare davvero tanto la gamma di Fiat con l’arrivo dei nuovi modelli annunciati nei giorni scorsi

Ma le novità per Fiat sono destinate a proseguire anche nei prossimi anni dato che da qui al 2027 è attesa una novità ogni anno. Nel 2026 sarà la volta di un SUV Fastback che in un sol colpo prenderà il posto della Fastback venduta in Sud America ma anche della Tipo. Poi sarà la volta anche di un pickup che sarà venduto anche in Europa e che è stato anticipato come una sorta di nuova generazione di Fiat Strada di cui dunque dovrebbe mantenere il nome. Infine è previsto anche l’arrivo di un nuovo camper.

Dunque tanta carne al fuoco per Fiat che in questa maniera si candida ad essere uno dei protagonisti del mercato auto non solo in Europa ma a livello mondiale. Infatti tutte queste nuove auto saranno auto globali nel senso che non verranno vendute solo in Europa ma anche in altri continente come anche il Sud America, il Medio Oriente e l’Africa. Dunque la gamma della principale casa automobilistica italiana potrebbe cambiare davvero molto sorprendendo chi invece pensava che con Stellantis ci sarebbe stato una sorta di ridimensionamento per le ambizioni del marchio che sarebbe stato confinato sempre più ai segmenti A e B.

Addirittura una recente ricerca trapelata sul web pensa che in questa maniera ci potrebbe essere il pericolo opposto e cioè una sorta di fuga del brand dai segmenti più popolari ma il CEO Francois ha già detto che non sarà così dato che tutte le nuove auto saranno realizzate secondo quella che è la filosofia dell’azienda.