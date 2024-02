Fiat Fastback: la nuova generazione sarà venduta anche in Europa

Fiat ha confermato ufficialmente nelle scorse ore che nel corso dei prossimi anni lancerà sul mercato una erede di Fiat Fastback in Brasile e della Fiat Tipo in Medio Oriente e Africa. Questa nuova vettura in stile fastback si proporrà di seguire le orme di queste due famose auto e di affermarsi a livello globale in America Latina, Medio Oriente e Africa, e anche in Europa. Questa vettura sarà realizzata sulla stessa piattaforma modulare che verrà utilizzata per la nuova Fiat Panda e anche per le future Fiat Multipla e per un camper e un pickup, questa concept car presenta un design sportivo.

Fiat Fastback: con la nuova piattaforma debutterà anche in Europa

La nuova Fiat Fastback che arriverà nei prossimi anni sul mercato dimostrerà l’impegno continuo di FIAT verso la mobilità sostenibile, mantenendo al contempo alte prestazioni: grazie alla sua silhouette dinamica e alle caratteristiche aerodinamiche, sarà possibile ridurre i consumi e ottenere uno stile più moderno e giovanile rispetto a molti SUV. Non è chiaro precisamente l’anno di debutto di questa nuova auto della casa italiana. Ipotizziamo che il suo arrivo possa avvenire nel 2026 o nel 2027 dato che sostituiràò la Fastback brasiliana che è arrivata sul mercato nel 2022.

La nuova Fiat Fastback farà contenti tutti i clienti europei di Fiat che quando avevano visto le prime immagini dell’attuale versione si erano chiesti come mai Fiat non comemrcializzasse anche nel nostro continente un veicolo di questo tipo. Adesso finalmente la casa torinese ha deciso di lanciare anche qui da noi un veicolo con queste caratteristiche. Vedremo a proposito di questa auto quali altre novità emergeranno nel corso dei prossimi mesi.