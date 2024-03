Nuova Fiat Multipla: sarà un mix tra la vettura del ’56 e quella del ’98 e avrà 5 o 6 posti

La nuova Fiat Multipla è pronta a fare il suo ritorno sul mercato automobilistico e lo ha confermato in modo chiaro il CEO dell’azienda, Olivier Francois, in un’intervista con il Corriere della Sera. Questa conferma arriva dopo alcuni giorni di speculazioni e indiscrezioni sul possibile ritorno del famoso modello.

Il CEO Francois conferma che la nuova Fiat Multipla si farà e sarà una via di mezzo tra quella del ’56 e quella del ’98

Francois ha fornito alcuni dettagli inediti sulla prossima generazione della Multipla, sottolineando il desiderio di fondere le caratteristiche dell’originale del 1956 con quelle del modello lanciato nel 1998. La nuova Multipla, se confermato il nome, si concentrerà su compattezza e modularità, offrendo diverse configurazioni di posti a sedere, tra cui sei posti su due o tre file e una versione a cinque posti, il tutto con un ampio bagagliaio e un prezzo contenuto.

Secondo le indiscrezioni, la nuova Fiat Multipla sarà collegata alla Citroen C3 Aircross e potrebbe avere una lunghezza di almeno 4,4 metri. Francois ha suggerito che la disposizione interna dei sedili potrebbe seguire lo schema tradizionale 3+3, ma non è esclusa la possibilità di altre configurazioni. È stato smentito l’ipotetico ritorno dei sette posti, come precedentemente ventilato.

Un’altra novità importante è che la nuova Fiat Multipla sarà sia elettrica che ibrida, seguendo la tendenza della Stellantis di offrire motorizzazioni alternative. È stato confermato che il veicolo sarà prodotto nello stabilimento di Kenitra in Marocco, ma Francois ha rassicurato sull’impegno della Fiat verso la produzione italiana, sottolineando l’importanza storica e culturale del marchio in Italia e l’intenzione di mantenere la produzione di modelli importanti nel paese.

Queste nuove informazioni confermano l’entusiasmo per il ritorno della nuova Fiat Multipla e suscitano grande interesse per le caratteristiche e le prestazioni del nuovo modello. Resta da vedere come il pubblico reagirà a questa iconica auto rinnovata e quale impatto avrà sul mercato automobilistico.