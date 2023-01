Ferrari 360 Modena: all’asta tavolino costruito attorno al suo motore

Ogni appassionato di motori vorrebbe avere, nella sua camera da letto o nel suo garage, parti di auto per la decorazione della propria casa. Queste parti sono spesso basate su motori di automobili reali, come nel caso di questo tavolino da caffè. Questo tavolino con piano in vetro è costruito attorno a un motore V8 originale di una Ferrari 360 Modena, un motore in grado di erogare 400 CV se installato in un’auto.

Un tavolino da caffè realizzato attorno al motore della ferrari 360 Modena all’asta a Parigi

Lanciata nel 1999, la Ferrari 360 Modena è stato un progetto incredibilmente importante per la Ferrari, in quanto sarebbe stato il modello con cui il marchio avrebbe esordito nel nuovo millennio. Un nuovo telaio in alluminio è stato sviluppato in collaborazione con Alcoa, un aggiornamento significativo rispetto al telaio in acciaio utilizzato sul suo predecessore, la Ferrari F355. La Ferrari 360 era inoltre dotata di un nuovo motore, un V8 di 90º, con cilindrata di 3,6 litri, albero motore piatto, doppio albero a camme in testa, cinque valvole per cilindro, bielle in titanio e iniezione elettronica Bosch Motronic ME7.

La potenza annunciata era di 400 cv a 8500 giri e trasmessa alle ruote posteriori attraverso un cambio a sei marce, i clienti potevano optare per un cambio manuale o semiautomatico con selettori delle marce al volante, stile Formula 1. Progettato da Gervedino Design, questo tavolino presenta il V8 della Ferrai 360 Modena e il fulcro, il motore, è costituito dal blocco originale, dalle testate, dall’aspirazione e da una serie di collettori di scarico decorativi. Le gambe del tavolo sono in acciaio inossidabile lucido e il piano in vetro misura 140 x 140 cm.

Il tavolino sarà offerto all’asta da Bonhams il 2 febbraio a Parigi. Il banditore stima che il valore di vendita sarà compreso tra i 19 e i 25 mila euro. Vedremo dunque chi se lo aggiudicherà e a quale prezzo.