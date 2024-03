Alfa Romeo E-SUV: Imparato pensa ad un SUV in stile Ferrari Purosangue

Alfa Romeo E-SUV dovrebbe essere una delle vetture che nei prossimi anni arricchiranno la gamma della casa automobilistica del Biscione. Più precisamente il suo debutto è previsto per il 2027 anche se Imparato ha detto che prima occorrerà capire come si evolverà la situazione geopolitica a livello globale. Imparato ha accennato a questo modello nei giorni scorsi al Museo di Arese dove ha parlato con la stampa e dove ha dichiarato che oltre al SUV Alfa Romeo Milano nel 2025 e nel 2026 arriveranno le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio. Per il resto prima di avere la conferma ufficiale bisognerà aspettare ancora un po’ anche se sembra abbastanza probabile l’arrivo di questa futura top di gamma del Biscione che sarà pensata per fare bene in particolare in mercati chiave quali Stati Uniti e Cina.

Nel 2027 debutterà Alfa Romeo E-SUV che Imparato immagina sportivo come la Purosangue

A proposito di Alfa Romeo E-SUV, modello che per il momento non ha ancora un nome, Imparato ha detto chiaramente che attualmente immagina questo modello come un SUV dal carattere molto sportivo una sorta di Ferrari Purosangue del Biscione. Il veicolo che dovrebbe avere una lunghezza di poco inferiore ai 5 metri nascerà su piattaforma STLA Large e al momento se non ci saranno cambiamenti sarà solo elettrico al 100 per cento. Grazie all’utilizzo di questa piattaforma estremamente flessibile questo veicolo dovrebbe offrire grande potenza, una importante dose di tecnologia e un’autonomia di almeno 700 km.

Qui vi mostriamo alcuni render che immaginano come sarà la futura Alfa Romeo E-SUV che alla luce di quanto affermato da Imparato che vuole portare sul mercato un modello molto sportivo sembrano effettivamente anticipare quello che potrebbe essere lo stile di questa auto.

Si spera naturalmente che da qui al 2027 non cambino i piani del Biscione e che davvero in futuro potremo assistere al debutto di un modello di questo tipo che potrebbe avere un ruolo davvero importante nella futura crescita di Alfa Romeo che punta a diventare il vero e unico brand premium globale del gruppo Stellantis.