Nuova Alfa Romeo Giulietta: confermato il suo ritorno, forse anche cabrio e coupé

Di una nuova Alfa Romeo Giulietta si parla da tanto tempo. Prima ancora dell’uscita di scena della precedente generazione, avvenuta nel dicembre del 2020, si vociferava di una futura versione della celebre berlina compatta che tanto bene ha fatto in Europa per oltre un decennio.

Ufficiale il ritorno di una nuova Alfa Romeo Giulietta nella gamma del Biscione

Nelle scorse ore il numero uno di Alfa Romeo, l’amministratore delegato Jean Philippe Imparato ha confermato ufficialmente che in futuro ci sarà ancora spazio per una nuova Alfa Romeo Giulietta, molto probabilmente a partire dal 2028. Il CEO dello storico marchio milanese lo ha detto alla stampa nel corso di un incontro che si è svolto ieri presso il museo La macchina del tempo di Alfa Romeo ad Arese. Oltre a confermare che dopo il SUV Alfa Romeo Milano nel 2025 e nel 2026 sarà la volta delle nuove Alfa Romeo Stelvio e Alfa Romeo Giulia, Imparato ha pure aggiunto che poi nel 2027 ci sarà una nuova ammiraglia mentre nel 2028 arriverà un’erede della celebre hatchback di segmento C.

La nuova Alfa Romeo Giulietta non è stata inserita tra i progetti già annunciati da Alfa Romeo che per il momento si fermano al debutto del SUV Milano e delle nuove Stelvio e Giulia. Tuttavia si tratta di una questione meramente temporale, dato che si tratta di progetti previsti dopo il 2027 ma per i quali Stellantis avrebbe già pianificato tutti gli investimenti. Si attende dunque solo di vedere nel frattempo quelli che saranno gli sviluppi geopolitici che nel frattempo saranno avvenuti.

A quanto pare la nuova Alfa Romeo Giulietta aavrà molto in comune con la futura Lancia Delta. Entrambe saranno realizzate su piattaforma STLA Medium con autonomia di 700 km e probabilmente la loro casa sarà lo stabilimento Stellantis di Melfi. Una volta che il modello avrà debuttato se le vendite la premieranno allora è probabile che arrivino anche altre versioni, come anticipato da Imparato. Si parla ad esempio di una roadster a due posti, una coupé e anche di una cabrio. Qui vi mostriamo alcuni render tra cui in copertina quello di Mirko del Prete che immaginano così la nuova generazione di Giulietta.