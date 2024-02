Nuova Lancia Gamma: in un video anticipato il suo design?

Nuova Lancia Gamma è la prossima grande novità attesa per quanto riguarda la gamma del brand premium di Stellantis che nei giorni scorsi ha svelato la nuova Lancia Ypsilon. Questo modello che sarà made in Italy è destinato ad avere un ruolo importante all’interno della gamma della casa italiana essendo la futura ammiraglia del marchio. La sua produzione avverrà in Italia presso lo stabilimento Stellantis di Melfi a partire dal 2026.

Ecco come potrebbe apparire la nuova Lancia Gamma che vedremo nel corso del 2026

La nuova Lancia Gamma nascerà su piattaforma STLA Medium e sarà solo elettrica. Questa auto avrà un design da fastback simile a quello visto con Peugeot 408 e Citroen C5 X. Sarà lunga circa 4,7 metri e ovviamente non mancheranno i riferimenti estetici alla concept Lancia Pu+Ra HPE oltre ovviamente alla stessa nuova Lancia Ypsilon. A proposito della nuova ammiraglia di Lancia, oggi vi mostriamo un video pubblicato nelle scorse ore su YouTube dal canale Mahboub1 che mostra un’ipotesi piuttosto interessante su quello che potrebbe essere lo stile della futura auto di Lancia che come sappiamo avrà un ruolo molto importante all’interno della gamma della casa automobilistica piemontese.

Da buona top di gamma infatti questa auto rappresenterà il meglio che il brand premium ha da offrire in termini di prestazioni, stile, tecnologia e lusso. Inoltre questa auto per via delle sue caratteristiche dovrebbe diventare in breve tempo il modello più venduto da Lancia al di fuori dei confini italiani. Dunque il successo di Lancia in Europa che torna dopo anni tra qualche mese con la Ypsilon, sarà pricipalmente legato al successo di questa futura auto. Ricordiamo infine che che la nuova Gamma sarà il secondo di tre modelli di Lancia a cui seguirà la nuova Lancia Delta altro modello molto atteso che vedremo nel corso del 2028.