Ferrari Tour Sicilia 2024: le supercar di Maranello a spasso per l’isola

Dal 19 al 21 aprile 2024 andrà in scena il Ferrari Tour Sicilia, un evento che porterà le “rosse” a scoprire le bellezze dell’isola, in uno scenario diverso da quello della Targa Florio. Si profilano tre giorni di pura magia, in luoghi e scenari ambientali capaci di inebriare l’anima, col sapore più autentico ed elegante della suggestiva regione italiana. Tra spiagge e luoghi del territorio interno, con tappe in strutture ricettive di prestigio, i protagonisti potranno vivere un caleidoscopio di emozioni speciali, farcite di arte, guida e buona cucina.

Cuore dell’evento sarà Villa Igiea, un hotel da sogno di Palermo, noto in ogni angolo del mondo. Una destinazione ideale per i viaggiatori in cerca di eccellenza, con il profumo della storia di don Vincenzo Florio. L’inizio delle danze, tuttavia, avrà luogo nella giornata di venerdì 19 aprile dal Torreforti Luxury Village di Agrigento, con il benvenuto agli ospiti e il pranzo inaugurale.

Da qui, i protagonisti del Ferrari Tour Sicily potranno tuffarsi nello splendore della Valle dei Templi, con una vista guidata tra i suoi tesori. Il giro panoramico della giornata si concederà un’escursione anche alla cantina Planeta Ulmo, dove si producono vini di alto livello ed ottimi oli d’oliva. A fine tappa, il check-in e il relax al già citato hotel Villa Igiea. Qui avrà luogo la cena di benvenuto al Ristorante Florio.

Il giorno dopo, sabato 20 aprile, il raduno delle “rosse” si spingerà nel trapanese, attraversando scenari di grande fascino, per raggiungere il ristorante Mamma Caura di Marsala, dove prenderà forma un coffee break, con vista sulle saline e sugli antichi mulini a vento. Ad ora di pranzo, tappa al ristorante Camparia di Favignana (ex Tonnara Florio), per deliziare il palato. Poi il corteo delle Ferrari si muoverà alla volta di Palermo, per la cena al ristorante CitySea diretto dallo chef Natale Giunta. Chiusura delle danze nella giornata di domenica 21 aprile, con tour panoramico e pranzo conclusivo nella sfavillante cornice del Castello Lanza Branciforte di Trabia, affacciato sul Tirreno.

