Ferrari 812 Competizione: personalizzazione unica, da regina della notte

La Ferrari 812 Competizione è una delle “rosse” più esaltanti degli ultimi anni. I facoltosi acquirenti del modello, con una certa frequenza, si affidano alla cure del reparto Tailor Made della casa di Maranello, in cerca di ulteriore distinzione. Qui si fanno cucire su misura il loro esemplare, per renderlo ancora più affine ai propri gusti.

Nelle scorse ore sono state diffuse le foto ufficiali di un nuovo esemplare della specie sottoposto al trattamento. Guardando le immagini, verrebbe quasi la tentazione di pensare che a ordinarlo sia stato un lontano parente di Batman, per la veste grafica conferita al modello, di taglio misterioso. Ovviamente stiamo scherzando, ma c’è un fascino notturno in questa Ferrari 812 Competizione, vestita in nero opaco, con livrea Rosso Corsa.

Notevole il contrasto visivo, con marcate note di luce in un quadro votato all’oscurità. All’effetto concorre, in modo non secondario, l’allestimento dell’abitacolo, dominato dal Rosso FX Alcantara, con sedili a trapunta quadrata rivestiti in Pelle Frau Cremisi. Una scelta di carattere, che illumina a giorno gli spazi interni, da cui si irradiano espressioni di luce anche all’esterno, come avviene con le pinze freni in tinta rossa.

Foto da profilo Facebook Ferrari

Non c’è dubbio sul fatto che l’autore della commissione abbia una spiccata personalità. Basta un solo sguardo per lasciarsi affascinare dall’anima di questa creatura, plasmata col Programma Tailor Made della casa di Maranello, che soddisfa in house le richieste dei clienti desiderosi di avere qualcosa di ancora più diverso.

Protagonista del trattamento di cui vi abbiamo parlato è un esemplare della già citata Ferrari 812 Competizione. Questa vettura regala un quadro tecnologico ed emotivo inebriante. Con lei sono stati scritti i nuovi riferimenti cronometrici e tecnologici delle GT a motore anteriore. Sotto il lungo cofano, in posizione arretrata, pulsa un V12 aspirato da 6.5 litri di cilindrata, che sviluppa 830 cavalli di potenza massima.

L’accelerazione da 0 a 100 km/h viene liquidata in 2.85 secondi, quella da 0 a 200 km/h in 7.5 secondi. Si spinge oltre i 340 km/h la velocità massima. Il tempo siglato sulla pista di Fiorano è di 1’20”: occorre altro per definire la sua tempra? Non credo. Da antologia il sound.

Foto da profilo Facebook Ferrari Foto da profilo Facebook Ferrari Foto da profilo Facebook Ferrari Foto da profilo Facebook Ferrari

Fonte | Ferrari