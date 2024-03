La nuova Alfa Romeo Stelvio arriverà prima della futura Giulia

Nel corso di un incontro in vista della imminente presentazione di Alfa Romeo Milano, il numero uno della casa automobilistica del Biscione, il CEO Jean Philippe Imparato ha confermato che dopo il SUVB compatto che sarà svelato il prossimo 10 aprile, nei prossimi anni toccherà alle future generazioni di Giulia e Stelvio. Contrariamente a quanto si era ipotizzato in precendeza, la prima ad arrivare nella seconda metà del 2025 sarà la nuova Alfa Romeo Stelvio.

Imparato ha confermato che nella seconda metà del 2025 arriverà la nuova Alfa Romeo Stelvio

Poi entro la fine del 2026 sarà la volta della nuova Alfa Romeo Giulia mentre nel 2027 è stato confermato l’arrivo di una nuova ammiraglia di segmento E. Sia la nuova Alfa Romeo Stelvio che la nuova Alfa Romeo Giulia utilizzeranno la nuova piattaforma STLA Large e saranno solo elettriche al 100 per cento. Queste due auto rappresenteranno il non plus ultra della tecnologia, del design e delle prestazioni per quanto concerne lo storico marchio milanese.

La nuova Alfa Romeo Stelvio è stata già approvata da Jean-Philippe Imparato e la potremo vedere nella seconda parte del 2025. “Alfa Romeo rinnoverà completamente la gamma in cinque anni, – ha detto Imparato – e presenterà la prima auto BEV. Siamo gli unici che offriamo auto che vanno da 30.000 euro a 2 milioni di euro senza tradire il nostro DNA”.

Insomma inizia a delinearsi con sempre maggiore precisione quello che sarà il futuro di Alfa Romeo che come sappiamo sotto la direzione del gruppo Stellantis vuole trasformarsi in un brand premium globale con il lancio di un vasto numero di auto con prezzi che andranno da 30 mila euro della Alfa Romeo Milano fino ai 2 milioni di euro della 33 Stradale in edizione limitata. Vedremo dunque quali altre novità emergeranno a proposito della nuova Alfa Romeo Stelvio e delle altre future novità che arricchiranno la gamma dello storico marchio del Biscione.