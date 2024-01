Nuova Alfa Romeo Giulietta: il suo ritorno potrebbe moltiplicare le vendite del Biscione

Di una nuova Alfa Romeo Giulietta si parla spesso ma la verità è che al momento non c’è nulla di sicuro. Si è parlato della possibilità che nei prossimi anni, se le cose andranno in una certa maniera per il Biscione, nel segmento C un secondo modello potrebbe affiancare il SUV Alfa Romeo Tonale in Europa per dare la possibilità a chi non ama questo tipo di vettura di avere un’alternativa per poter acquistare unanuova auto di Alfa Romeo.

Il ritorno di una nuova Alfa Romeo Giulietta in Europa potrebbe avere un effetto devastante per le vendite del Biscione

Ed ecco allora che lo stesso numero uno di Alfa Romeo, il CEO Jean Philippe Imparato ha parlato lo scorso anno prima di una nuova Alfetta e poi di una nuova Alfa Romeo Giulietta. Al momento il ritorno non è certo, ma possiamo dirvi con certezza che se davvero la casa automobilistica del Biscione decidesse per un simile ritorno l’effetto sarebbe di sicuro molto positivo per le vendite di Alfa Romeo che in Europa probabilmente finirebbe quasi per raddoppiare le sue vendite vista la popolarità di una simile vettura.

Se dovesse realmente tornare una nuova Alfa Romeo Giulietta sarebbe solo per l’Europa dato che questo tipo di auto non ha più mercato al di fuori dei confini del vecchio continente. Questa auto potrebbe essere ancora più sportiva della vecchia generazione proprio per contrapporsi in maniera più netta ad Alfa Romeo Tonale. Quindi immaginiamo non una classica berlina a due volumi ma un modello sportivo quasi coupé con la coda tronca, cosa anticipata per le future auto del Biscione dal capo del design di Alfa Romeo Alejandro Mesonero Romanos.

Vedremo dunque se lo storico marchio milanese deciderà di fare questo regalo ai suoi fan. Di certo se ciò avverrà non sarà però tanto presto. Si parla del 2027 o forse addirittura del 2028. Ma prima occorrerà aspettare conferme ufficiali da parte del brand premium di Stellantis che però come ribadito in pià occasione dal CEO Jean-Philippe Imparato non si trasformerà in un marchio di soli SUV e crossover ma avrà ancora in gamma berline, auto sportive e coupé. Non resta dunque che aspettare e vedere quello che accadrà