Fiat 500 Jolly Ghia: a Dubai va all’asta un esemplare del 1959

Si avvicinano la primavera e l’estate. Con l’approssimarsi delle giornate calde, una Fiat 500 Jolly carrozzata da Ghia può essere la scelta giusta per chi può permettersi un “giocattolo” del genere. Un esemplare della specie, nato nel 1959, viene offerto oggi alla tentazione dei potenziali acquirenti nell’asta di RM Sotheby’s a Dubai.

Non c’è un prezzo di riserva, ma è facile immaginare che non sia un regalo per tutte le tasche. Le stime della vigilia ballano in un range da 40 mila a 60 mila dollari. Questa vettura, con telaio numero 110034063, è alimentata da un motore bicilindrico da 479 centimetri cubi di cilindrata, abbinato a un cambio manuale a quattro velocità.

Rara e desiderabile, si offre allo sguardo con note di grande simpatia. I suoi tratti sono ulteriormente messi in risalto dalla vivace vernice rossa, con cromature lucide. L’abitacolo, come per tutti gli esemplari della specie trattati dalla carrozzeria Ghia, sfoggia dei sedili in vimini, che confermano ulteriormente la sua missione ludica e marinara. Il caratteristico tetto a baldacchino sembra il degno completamento dell’opera, con le sue stravaganze espressive.

La Fiat 500 Jolly Ghia messa all’asta da RM Sotheby’s è stata restaurata da Donnie Gould Restorations a Fort Lauderdale, in Florida, all’inizio degli anni 2000. Per chi cerca un’auto distintiva, da vivere con intensità nelle località balneari più alla moda, questa vettura può essere una forte tentazione. Certo, non è adatta a tutti: qui bisogna essere pronti a guadagnare la scena e ad essere al centro delle attenzioni. I timidi faranno bene ad orientarsi verso altre opzioni.

Foto da profilo Facebook RM Sotheby’s

Fonte | RM Sotheby’s