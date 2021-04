Questa Fiat 500 Jolly del 1959 attesa all’asta è appartenuta a una sola famiglia

La Fiat 500 Jolly è una versione molto speciale dell’iconica city car introdotta nel 1958 che ha mantenuto la meccanica del modello originale. Si tratta di un motore bicilindrico da 479cc abbinato a un cambio manuale a 4 velocità. Tuttavia, il lavoro svolto dalla carrozzeria Ghia ha conferito a questo modello un fascino davvero innegabile.

Durante un’asta che si terrà il 22 maggio 2021 ad Amelia Island, RM Sotheby’s proporrà un bellissimo esemplare del 1959 in perfette condizioni. Nello specifico, questa vettura degli Stati Uniti vanta oltre sette decenni di proprietà unifamiliare durante i quali è stata usata, goduta e restaurata dai membri di tre generazioni.

Fiat 500 Jolly: il 22 maggio sarà proposto all’asta un esemplare del 1959 in ottime condizioni

Pare che l’acquirente originale di questa Fiat 500 Jolly l’abbia comperata per utilizzarla come tender per yatch. Sfortunatamente, dopo la consegna, ha scoperto che era troppo grande per la sua barca. Perciò, la Jolly praticamente nuova è stata acquistata dal nonno dell’attuale proprietario.

Ben presto l’auto trovò casa nel cottage della famiglia a Virginia Beach, diventando un compagno di avventura per le loro attività nella stagione estiva. Nel marzo del 2006, il proprietario si è rivolto a un esperto della Virginia per effettuare un restauro, completato nel novembre del 2007.

L’intera parte meccanica, inclusi motore e trasmissione, è stata revisionata, i pianali sostituiti, la carrozzeria dipinta nel suo colore originale (Corallo) e montate delle nuove superfici per i sedili. Dal completamento del restauro, la Fiat 500 Jolly è stata conservata con cura. La vettura verrà offerta da RM Sotheby’s con varie fotografie dell’epoca e la documentazione del restauro effettuato.

