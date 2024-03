Ram ProMaster EV selezionato per la Battery Workforce Challenge

La Battery Workforce Challenge, una partnership pubblico-privata e una competizione di ingegneria collegiale nordamericana tra il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti (DOE), Stellantis e l’Argonne National Laboratory, ha annunciato oggi che il furgone elettrico Ram ProMaster recentemente introdotto è il veicolo che gli studenti riceveranno per progettare, costruire, testare e integrare un pacco batterie avanzato per veicoli elettrici (EV).

Il Ram ProMaster EV 2024 è stato introdotto all’inizio di quest’anno ed è progettato specificamente per l’elettrificazione, caratterizzato da un design unibody che incorpora in modo efficiente il pacco batterie di produzione. Perfetto come furgone da lavoro per svolgere attività commerciali, questa vettura rappresenta un’entusiasmante opportunità per gli studenti di progettare batterie per veicoli più grandi.

La Battery Workforce Challenge è iniziata nel 2023 e comprende 12 team universitari nordamericani, ciascuno dei quali collabora con un college della comunità locale. Le squadre sono state selezionate attraverso un processo competitivo per assicurarsi un posto nella competizione d’élite. Gli studenti partecipanti riceveranno un apprendimento pratico ed esperienziale e lavoreranno in stretta collaborazione con esperti del settore per affrontare una delle sfide ingegneristiche più rilevanti del mondo reale che l’industria automobilistica deve affrontare oggi.

“L’utilizzo di questo nuovo Ram ProMaster EV durante la competizione è un modo fondamentale per saggiare la forza lavoro dei veicoli elettrici del futuro e di far avanzare ulteriormente le tecnologie di trasporto dei veicoli elettrici e contribuisce agli sforzi del DOE per migliorare l’economia energetica sostenibile”, ha affermato il vice segretario aggiunto del DOE per i trasporti sostenibili e combustibili presso l’Ufficio per l’efficienza energetica e le energie rinnovabili Michael Berube.

“Il nuovo Ram ProMaster EV è progettato specificamente per l’elettrificazione e offre agli studenti un ottimo terreno di prova per ampliare i confini della tecnologia”, ha affermato Micky Bly, vicepresidente senior di Stellantis e responsabile dei sistemi di propulsione globale. “Siamo ansiosi di vedere le soluzioni creative degli studenti per incorporare un pacco batteria Stellantis nel veicolo e come il loro lavoro aiuterà a plasmare il futuro della mobilità”.

Claus Daniel, direttore associato del laboratorio per le tecnologie energetiche avanzate presso l’Argonne National Laboratory, ha affermato che la gestione della Battery Workforce Challenge da parte di Argonne estende naturalmente i contributi di lunga data del laboratorio alla ricerca e sviluppo sulle batterie e sui trasporti. “Il sessanta per cento dei veicoli elettrici in circolazione oggi utilizzano almeno in parte la tecnologia Argonne e più di 30.000 studenti hanno sperimentato una formazione in ingegneria automobilistica senza precedenti grazie alla nostra gestione delle competizioni DOE Advanced Vehicle Technology. L’accelerazione della scienza e lo sviluppo della forza lavoro di prossima generazione aiutano Argonne a promuovere la prosperità e la sicurezza degli Stati Uniti”, ha affermato.

La competizione culminerà nel 2026, con i team vincitori che riceveranno dozzine di premi annuali per categorie legate all’ingegneria e agli sponsor, $ 100.000 in premi in denaro forniti dal settore e una preziosa esperienza nel mondo reale lavorando con leader del settore. Altre organizzazioni che sponsorizzano la Battery Workforce Challenge includono Our Next Energy, AVL, Dana Corporation, MathWorks, Analog Devices, Inc. e Gamma Technologies.

Il nuovo Ram ProMaster EV è il primo veicolo completamente elettrificato disponibile del marchio. Saranno disponibili due configurazioni specifiche per la missione, incluso il modello di consegna e due modelli di carico. Il modello cargo Ram ProMaster EV sarà disponibile in due configurazioni. La batteria di ProMaster EV è posizionata sotto il pavimento al centro del veicolo, che mantiene un pavimento piatto mentre il volume di carico rimane invariato rispetto ai veicoli con motore a combustione interna.