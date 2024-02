Abarth 500e nella rosa delle finaliste dei World Car Awards 2024

Abarth 500e ha ottenuto un notevole successo, entrando tra i primi 5 finalisti nella categoria World Urban Car ai World Car Awards 2024. L’attenzione dei giurati è stata catturata da questa hot hatch elettrica, che è stata selezionata come una delle finaliste. Gli annuali World Car Awards, giunti alla loro ventesima edizione, rappresentano uno dei programmi di premiazione più prestigiosi al mondo. La loro missione è riconoscere, premiare e ispirare l’eccellenza, la leadership e l’innovazione nell’industria automobilistica globale, in costante evoluzione.

Abarth 500e è riuscita ad attirare l’attenzione dei giurati, i quali l’hanno selezionata come una delle finaliste

La Abarth 500e si trova in competizione nella categoria World Urban Car 2024 insieme ad altri quattro concorrenti. Questi finalisti sono stati selezionati da una giuria composta da oltre un centinaio di giornalisti automobilistici provenienti da 29 paesi diversi. Dopo aver svolto test drive documentati e trasmessi su World Car TV, i giurati hanno votato segretamente per determinare i finalisti.

I vincitori delle sei categorie, inclusa quella in cui concorre la Abarth 500e, saranno annunciati il ​​27 marzo durante una cerimonia di premiazione dal vivo presso il New York International Auto Show. Questo salone automobilistico rappresenta uno degli eventi più rinomati del settore nell’intero Nord America. Dunque per Abarth e la sua prima auto completamente elettrica sicuramente una grandissima soddisfazione. Ricordiamo che questa è la prima auto elettrica del marchio sportivo italiano, che ha saputo trasferire il suo DNA racing in una vettura a zero emissioni. La vettura ha un motore elettrico da 155 CV e una batteria da 42 kWh, che le consentono di percorrere 250 km con una sola ricarica e di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 7 secondi.

La velocità massima è limitata a 150 km/h, ma non mancherà l’adrenalina grazie al sound system che riproduce il rombo tipico delle Abarth. La Abarth 500e si distingue anche per il suo design aggressivo e accattivante, con un pacchetto aerodinamico dedicato, loghi e adesivi Abarth, cerchi in lega da 18 pollici e due colori esclusivi: Acid Green e Poison Blue. Gli interni sono curati nei minimi dettagli, con sedili sportivi riscaldabili, volante in pelle e Alcantara, cruscotto digitale da 7 pollici e infotainment da 10,25 pollici con Performance Pages, che permettono di monitorare le prestazioni della tua vettura. La Abarth 500e è anche dotata di numerosi sistemi di sicurezza, come telecamere a 360 gradi, frenata automatica di emergenza, riconoscimento dei segnali stradali, assistenza al mantenimento della corsia, blind spot warning etc.