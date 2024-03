Nuova Alfa Romeo Giulia: primi indizi con la Dodge Charger Daytona?

Nuova Alfa Romeo Giulia è l’attesa seconda generazione della celebre berlina di segmento D della casa automobilistica del Biscione che come confermato dal CEO di Alfa Romeo Jean Philippe Imparato arriverà nel corso del prossimo anno. Questa vettura sarà solo elettrica e nascerà su piattaforma STLA Large. Ci sono ancora molti dubbi su quelle che saranno le sue caratteristiche estetiche e tecniche. Tuttavia qualche indizio potrebbe essere arrivato nei giorni scorsi con la presentazione della nuova Dodge Charger Daytona.

Con la Dodge Charger Daytona nuovi indizi sulla nuova Alfa Romeo Giulia?

Come sappiamo la muscle car american in questa sua nuova versione nasce proprio su piattaforma STLA Large ed è dotata di una versione completamente elettrica. Proprio questa auto dovrebbe avere molte cose in comune con la nuova Alfa Romeo Giulia che farà il suo debutto entro la fine del prossimo anno.

Nella configurazione intermedia R/T, la muscle car è equipaggiata con due motori elettrici, uno sull’asse anteriore e uno sul posteriore, fornendo complessivamente 503 CV e 548 Nm di coppia. Questi valori consentono un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,7 secondi e una velocità massima di 220 km/h. Nella versione più sportiva Scat Pack, invece, la potenza sale fino a 680 CV e 850 Nm di coppia, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h dichiarata in 3,3 secondi e una velocità massima di 216 km/h. E’ molto probabile che queste stesse motorizzazioni le potremmo ritrovare anche nella nuova Alfa Romeo Giulia.

Ovviamente si tratterà di versioni meno potenti della top di gamma Quadrifoglio che come anticipato dallo stesso Imparato dovrebbe disporre di circa 1.000 cavalli di potenza. Ricordiamo invece che la versione entry level dovrebbe avere circa 350 cavalli. Di conseguenza le motorizzazioni che hanno debuttato con la Dodge Charger Daytona potrrebbe essere quelle intermedie per la nuova Alfa Romeo Giulia.

La Dodge Charger Daytona dispone di una batteria da 94 kWh, che le permette di raggiungere un’autonomia nel ciclo americano EPA di 510 km e 418 km, a seconda della versione. Tuttavia, questi numeri sono significativamente inferiori a quelli dichiarati dal CEO del Biscione, Jean Philippe Imparato, durante un’intervista recente con Autocar UK. In quell’occasione, il dirigente aveva affermato che la futura Giulia avrebbe potuto percorrere almeno 700 km con un singolo “pieno”. Dunque non si esclude qualche modifica per permettere alla nuova Alfa Romeo Giulia di poter arrivare a quelle cifre.