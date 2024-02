Ferrari 812 Competizione in Blu Pozzi: un bolide in abito da sera firmato Tailor Made

Un’eleganza intensa e misteriosa, ma di alto valore muscolare, segna lo stile della più recente interpretazione sul tema Ferrari 812 Competizione fatta dal reparto Tailor Made della casa di Maranello. I dettagli sono il punto di forza di questa personalizzazione e scrivono l’epitome del suo inequivocabile fascino.

La carrozzeria in vernice Blu Pozzi colpisce lo sguardo coi suoi giochi di luce, che catturano gli occhi, immergendoli in un caleidoscopio di alchimie quasi surreali. Se gli esterni profumano di futuro, nell’abitacolo spicca una sapiente miscela fra modernità e tradizione, di taglio vintage, che emerge nel trattamento dei pellami marrone dei sedili, altamente sagomati.

Qui si respirano le atmosfere di una raffinatezza aristocratica. Gli inserti in Alcantara nero e i numerosi dettagli rivestiti in trafoglio nero SuperFabric completano degnamente il pacchetto. Nessuna modifica è stata apportata alla meccanica. Non era necessario. La Ferrari 812 Competizione è eccellenza assoluta sul piano dinamico, emotivo e prestazionale.

Questa opera d’arte a quattro ruote spicca nel firmamento delle supercar, dove si erge come una delle stelle più luminose, portando con sé l’eredità gloriosa del marchio di cui si fregia. Sublime il suo motore V12 aspirato da 6.5 litri, che libera una potenza selvaggia, con una sinfonia di note che esalta il cuore di tutti. Parlare di musica è quasi riduttivo.

La potenza messa al servizio del piacere è di 830 cavalli, che si traducono in un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2.85 secondi, da 0 a 200 km/h in 7.5 secondi, e in velocità massima di oltre 340 km/h. Il tempo segnato sulla pista di Fiorano è di 1’20”: a un soffio da quello messo a segno dalla Ferrari LaFerrari.

Nel design di Flavio Manzoni si legge una fusione di eleganza e grinta. Le linee aggressive e aerodinamiche non disturbano affatto il piacere visivo, anzi lo esaltano. L’abitacolo, come un tempio dell’alta velocità, accoglie il conducente con materiali pregiati e un’attenzione ai dettagli che riflette l’eccellenza italiana. Ogni elemento è stato progettato per offrire una guida avvolgente e coinvolgente.