Opel: sempre più vasta la sua gamma di auto elettriche

Opel si conferma leader nell’elettrificazione, offrendo una vasta gamma di modelli che spaziano dalle city car alle monovolume, soddisfacendo le esigenze di ogni tipo di guidatore. Con l’obiettivo di offrire almeno un modello completamente elettrico per ogni segmento entro la fine dell’anno, la casa automobnilistica di Russelsheim si appresta a celebrare il suo 125º anniversario con una spinta decisa verso un futuro più sostenibile. Con 15 modelli elettrificati, il brand di Stellantis offre una soluzione per ogni esigenza di mobilità.

Opel offre una vasta gamma di veicoli elettrificati per soddisfare ogni esigenza di mobilità, dal quotidiano al professionale

Dalle compatte Opel Rocks Electric alle iconiche Corsa Electric e Mokka Electric, fino alle spaziose Combo Electric e Zafira Electric, la gamma è completa e variegata. Tra le novità più attese, spicca la nuova Astra Sports Tourer Electric, una delle prime station wagon completamente elettriche sul mercato.Per i professionisti alla ricerca di soluzioni di trasporto sostenibili, Opel offre una gamma di veicoli commerciali all’avanguardia. I nuovi Combo Cargo Electric, Vivaro Electric e Movano Electric combinano un design fresco con tecnologie all’avanguardia e una gamma completa di sistemi di assistenza alla guida, garantendo prestazioni senza compromessi e massima praticità nella vita lavorativa quotidiana.

Opel continua ad investire nell’elettrificazione, con il lancio imminente del nuovissimo SUV Opel Frontera e la prossima generazione di Grandland, entrambi disponibili anche in versione completamente elettrica. Con una chiara visione per il futuro, Opel si conferma un punto di riferimento nell’evoluzione dell’industria automobilistica verso un’elettrificazione sempre più diffusa e accessibile. Con un’ampia gamma di modelli elettrificati, Opel si conferma un marchio all’avanguardia nell’offerta di soluzioni di mobilità sostenibile per guidatori di ogni tipo.