Nuova Peugeot 1008: un video immagina la gemella di Fiat 600

Stellantis potrebbe essere sul punto di aggiungere un nuovo gioiello alla sua corona di veicoli, con voci che circolano su un possibile SUV compatto della Peugeot, che si potrebbe chiamare nuova Peugeot 1008. Al momento, tuttavia, il modello non è stato confermato ufficialmente dall’azienda.

Un video immagina così la nuova Peugeot 1008 un modello che sarebbe gemella di Jeep Avenger e Fiat 600 ma che non è stato confermato

Le speculazioni su questo nuovo SUV sono alimentate dai recenti successi della Fiat 600 nella sua versione ibrida e della robusta Jeep Avenger. Se questa nuova vettura dovesse vedere la luce, potrebbe rappresentare un’aggiunta interessante alla gamma di veicoli Stellantis, posizionandosi come un’opzione entry-level tra gli Sport Utility Vehicle di Peugeot.

Secondo le voci, la presunta nuova Peugeot 1008 sarebbe costruita sulla piattaforma CMP, già utilizzata per modelli come la Fiat 600 ibrida e la Jeep Avenger, entrambe prodotte nello stabilimento di Tychy, in Polonia. Questo suggerisce che il veicolo potrebbe condividere dimensioni simili con i suoi “cugini”, rendendolo adatto sia per l’uso cittadino che per i lunghi viaggi.

Sebbene ancora non ci sia alcuna notizia ufficiale in merito all’arrivo di un modello di questo tipo, si ipotizza che la nuova Peugeot 1008 possa offrire una gamma di motorizzazioni ibride e completamente elettriche, seguendo la tendenza verso la mobilità sostenibile. Un possibile motore potrebbe essere il benzina 1.2 PureTech da 100 cavalli, accoppiato a un sistema ibrido, insieme a una versione completamente elettrica con un’autonomia stimata di 400 km con una sola ricarica.

Nonostante la mancanza di conferma ufficiale, alcuni artisti del web hanno già immaginato come potrebbe apparire la presunta Peugeot 1008. Se i render fossero indicativi, il design del veicolo potrebbe presentare richiami ai predecessori 600 e Avenger, con un tocco distintivo dello stile Peugeot, come una griglia frontale imponente e luci a LED che richiamano il simbolo del leone della casa automobilistica francese. Qui vi mostriamo un video render pubblicato su YouTube dal canale Mahboub1.

Al momento, quindi, resta da vedere se la nuova Peugeot 1008 diventerà una realtà tangibile sul mercato automobilistico, ma se le speculazioni si rivelassero accurate, potrebbe rappresentare un’opzione intrigante per i consumatori alla ricerca di un SUV compatto, efficiente ed elegante.