Fiat 600 Hybrid: aperti gli ordini in UK

Anche nel Regno Unito è ora possibile effettuare ordini per la Fiat 600 Hybrid, con le prime consegne previste presso i rivenditori per giugno/luglio 2024. La vettura ibrida di Fiat si distingue per la sua gamma raffinata, in linea con l’impegno di Fiat per la semplicità e l’efficienza. La vettura offre due livelli di allestimento distintivi: l’entry-level 600 e la premium 600 La Prima.

Oggi sono stati finalmente aperti gli ordini per acquistare Fiat 600 Hybrid nel Regno Unito

Il lancio della tanto attesa Fiat 600 Hybrid, che sarà affiancata dalla Fiat 600e completamente elettrica recentemente lanciata, rappresenta una pietra miliare significativa nel panorama automobilistico. Questa nuova proposta è progettata per rispondere alle esigenze dei conducenti moderni, ponendo particolare attenzione alla sostenibilità e alle prestazioni.

Fiat 600 Hybrid è costruita sull’avanzata piattaforma CMP e integra tecnologie all’avanguardia provenienti dalla serie acclamata 600e. Con una potente applicazione ibrida a 48 V da 100 cavalli e un cambio automatico a 6 velocità senza soluzione di continuità, questo propulsore rivoluzionario offre un’esperienza di guida dinamica con un’impronta ambientale ridotta. Grazie all’integrazione innovativa di un motore elettrico all’interno del cambio, la vettura della principale casa automobilistica italiana può funzionare completamente in modalità elettrica, consentendo un passaggio senza soluzione di continuità tra il motore elettrico e la trasmissione.

Ulteriori dettagli, inclusi prezzi e specifiche tecniche della Fiat 600 Hybrid per quanto concerne il mercato auto del regno Unito saranno annunciate già nel corso delle prossime ore. Vedremo dunque cosa cambierà rispetto alla gamma della vettura in Italia.