Citroën C3 Origin: la terza generazione cambia nome

Dopo otto anni di notevole successo, la terza generazione della Citroën C3 si appresta a lasciare il posto alla sua erede, segnando un importante capitolo nella storia di questo modello iconico nel segmento delle city car.

La transizione verso la nuova generazione si presenta ricca di novità, tra cui spicca l’introduzione della e-C3 completamente elettrica, una mossa strategica che sottolinea l’impegno del marchio francese verso una mobilità sempre più sostenibile.

Citroën e-C3 di nuova generazione

Citroën C3 Origin: la terza generazione continuerà ad essere proposta in Francia sotto un nuovo nome

A differenza della generazione precedente, che non includeva nessuna versione EV, questa innovazione rappresenta un salto qualitativo importante per Citroën, consolidando la sua posizione nel competitivo mercato delle auto per la città.

Nel frattempo, la terza generazione della C3 continua ad essere commercializzata sotto un nuovo nome: Citroën C3 Origin. Questa scelta strategica non indica una semplice estensione del ciclo di vita del modello, ma piuttosto una celebrazione del suo successo prima di fare spazio alla nuova generazione.

Thierry Blanchard, direttore dei prodotti di segmento B di Citroën, ha chiarito che la transizione sarà gestita con cura, garantendo che una C3 rimpiazzi l’altra in modo armonioso. Nonostante l’avvicinarsi della fine della sua produzione, la C3 Origin rimane disponibile negli allestimenti You, Plus e Max e con motori a benzina (due opzioni) e diesel (un’opzione), testimoniando la volontà del marchio francese di sfruttare fino all’ultimo il potenziale commerciale del modello.

Il prezzo di partenza di 16.590 euro (in Francia) rende la Citroën C3 Origin una scelta accessibile e attrattiva per un’ampia gamma di consumatori, mantenendo la sua competitività nel segmento delle city car.

In occasione di un weekend di Porte Aperte dal 15 al 18 marzo 2024 in Francia, la C3 Origin sarà al centro di offerte davvero interessanti, con la possibilità di optare il noleggio a lungo termine a partire da 89 euro al mese (con garanzia e assistenza inclusi per quattro anni).

Questa iniziativa rappresenta un’opportunità eccellente per i consumatori di accedere a uno dei modelli più riconosciuti e apprezzati del marchio, sottolineando ulteriormente il valore che la C3 continua a offrire nel suo segmento.