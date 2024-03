Ram Professional: nasce la nuova divisione dedicata ai veicoli commerciali

Ram ha annunciato la creazione di una nuova divisione chiamata Ram Professional, segnando un momento significativo nell’ambito dei veicoli commerciali, posizionandosi strategicamente sotto l’egida di Stellantis Pro One.

Questa mossa è parte di una strategia più ampia volta a consolidare la leadership globale nel business dei veicoli commerciali, inserendosi perfettamente nel piano globale Dare Forward 2030 di Stellantis, con l’obiettivo di ridurre l’impronta di carbonio dell’azienda e di guidare la soddisfazione del cliente nel mercato nordamericano.

Ram Professional: in Nord America nasce la nuova divisione riservata alla commercializzazione di veicoli commerciali

Ram Professional, operando come unità commerciale indipendente, rappresenta l’evoluzione nel settore dei veicoli commerciali, garantendo non solo prodotti commerciali di prima classe ma anche un supporto costante ai propri clienti, dalle esigenze di allestimento e conversione all’elettrificazione e ai servizi connessi.

Ken Kayser, vicepresidente di Ram Professional, ha sottolineato l’impegno del brand americano nel fornire una soluzione di business completa e tutto compreso, caratterizzata da prestazioni, capacità, tecnologia avanzata e valore senza pari, per soddisfare al meglio le necessità dei loro clienti.

Il fulcro di Ram Professional si basa su una vasta gamma di prodotti progettati per soddisfare le esigenze di piccole imprese, flotte di lavoro e acquirenti esigenti, per i quali il veicolo commerciale rappresenta il cuore pulsante dell’azienda.

Con un’offerta che comprende il nuovo Ram ProMaster EV, il Ram 1500 REV, il Ram 1500 Ramcharger, il Ram Heavy Duty e la gamma Ram Chassis Cab, Ram Professional si propone di offrire un veicolo per ogni esigenza commerciale, garantendo la migliore proposta di valore e il minor costo totale di possesso in tutta la sua line-up di prodotti.

Arriva Jeff Kommor nel team dell’azienda

L’ingresso di Jeff Kommor come vicepresidente senior delle vendite commerciali rafforza ulteriormente la strategia commerciale e di flotta di Ram Professional. La sua esperienza e leadership saranno fondamentali per esplorare nuove opportunità di vendita B2B, incluse flotte governative e altri settori in crescita, posizionando il marchio per una significativa espansione mentre Stellantis amplia la sua offerta di veicoli commerciali nella regione.

Ram Professional si impegna a diventare il partner di fiducia numero uno tra i clienti dei veicoli commerciali, adottando un approccio a 360° che inizia dal veicolo e si espande in una suite di servizi professionali per il panorama professionale attuale e in evoluzione.

Tra questi servizi, spiccano soluzioni di finanziamento commerciali semplificate, supporto al servizio commerciale dedicato, aiuto nella scelta dell’allestimento, servizi connessi e soluzioni di elettrificazione e ricarica, garantendo così ai professionisti la tranquillità e il controllo mai avuti prima.

Con il lancio in Nord America e ulteriori offerte disponibili nel corso del 2024, la nuova divisione di Ram si impegna a servire offrendo la migliore line-up di veicoli commerciali del settore, nuove offerte tecnologiche e opzioni finanziarie e di servizio leader di mercato per il futuro.