La nuova Dodge Charger già svelata a poche ore dal debutto ufficiale

C’è attesa per la nuova Dodge Charger che debutterà ufficialmente proprio oggi, quando in Italia saranno circa le 17:00. Un debutto importante perché l’iconica Charger del costruttore americano diventerà elettrica, puntando su una generazione di modello completamente rivista. D’altronde la Dodge Charger sarà investita da una trasformazione decisamente radicale che “staccherà” completamente col passato dell’attuale generazione che conosciamo, e abbiamo conosciuto, fino ad oggi.

È emerso però un leak in questi ultimi minuti, una serie di immagini diffuse in rete a poche ore dal debutto ufficiale che ne hanno completamente svelato il suo design definitivo; sia all’esterno che all’interno dell’abitacolo. In termini di stile, sapevamo già che la nuova Dodge Charger si sarebbe comunque rifatta ai modelli iconici del passato del marchio a cominciare dalla eterna Challenger. Ci sarà infatti un’inaspettata variante a quattro porte che permetterà alla Charger di porre su strada una berlina di alto livello basata sulla versione, più sportiva, a tre porte che dovrebbe essere destinataria quindi della denominazione Charger Daytona. Tuttavia non ci sarà posto per il poderoso V8 HEMI sotto il lungo cofano motore, rimpiazzato da un powertrain elettrico che conduce la Dodge Charger verso la modernità.

Dal leak sono emersi, per la prima volta, numerosi dettagli degli interni della Dodge Charger

Dell’aspetto esterno relativo alla nuova generazione di Dodge Charger sapevamo quasi già tutto. Ora l’intera sezione anteriore è occupata dai fari che occupano il frontale a tutta larghezza e vengono inglobati in un pezzo unico con funzione luminosa. La parte destinata al raffreddamento viene ridotta a una apertura trapezoidale alla base del paraurti anteriore, affiancata da due prese d’aria verticali alle estremità. Anche al posteriore la gestione delle luci ricalca quanto visto già davanti, sfruttando quindi un andamento orizzontale a tutta larghezza; mancano però gli scarichi in virtù dell’adozione dell’unità elettrica utile a spingere su strada questa nuova Charger.

Anche all’interno, visibile per la prima volta senza la presenza di camuffature, rimane elevata la dose di sportività che caratterizza l’abitacolo. La plancia è dominata da due schermi; uno per le funzioni di guida posto alle spalle del volante e un altro per la gestione dell’infotainment che pare essere il medesimo già visto a bordo di altri modelli della galassia di marchi di casa Stellantis. La plancia e i pannelli delle portiere sono interessati da un motivo a trama che sembra illuminarsi e che quindi dovrebbe poter cambiare l’illuminazione ambientale, probabilmente mediante un comando configurabile dagli occupanti. I sedili anteriori rappresentano uno dei dettagli più interessanti dell’abitacolo che caratterizza questa nuova Dodge Charger, così come il volante rivestito in Alcantara e dotato di una interessante conformazione sportiva con taglio in basso.

Ci saranno versioni a uno o due propulsori elettrici

La Dodge Charger dovrebbe essere proposta con varianti dotate di uno o due propulsori elettrici con potenze nell’ordine dei 340 kW (pari a 462 cavalli) o 440 kW (pari a 598 cavalli). A queste dovrebbe affiancarsi la variante top di gamma, denominata SRT Banshee, che mediante modifiche apportate dal reparto aftermarket Direct Connection di casa Dodge dovrebbe beneficiare di almeno 500 kW di potenza pari a circa 680 cavalli erogati. Tutte adotteranno la tecnologia a 800 Volt per la ricarica e un selettore automatico con più di due rapporti. Maggiori dettagli chiaramente si avranno oggi pomeriggio con l’ufficialità della presentazione vera e propria.

Foto Instagram | CocheSpias