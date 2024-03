Nuova Dodge Charger: prima del debutto di oggi saranno svelati tre nuovi teaser

Il 5 marzo segna un momento epocale per gli appassionati delle prestazioni automobilistiche in tutto il mondo, poiché Dodge US ha annunciato la presentazione della nuova e rivoluzionaria muscle car nuova Dodge Charger. Questo evento segna l’inizio di una nuova era per l’iconica muscle car americana, con un’impressionante evoluzione verso la tecnologia elettrica.

In giornata tre nuovi teaser della nuova Dodge Charger che sarà svelata tra poche ore

Il debutto globale della prossima generazione della Dodge Charger sarà trasmesso in diretta streaming su dodge.com oggi, a partire dalle 11.00 ET (17.00 CET), permettendo agli appassionati di tutto il mondo di partecipare all’emozionante rivelazione. Questa presentazione promette di svelare non solo un nuovo modello, ma anche il futuro delle muscle car Dodge, offrendo un’anticipazione delle innovazioni tecnologiche e delle prestazioni mozzafiato che caratterizzeranno la nuova generazione.

Il CEO del marchio Dodge, Tim Kuniskis, sarà presente per guidare l’evento e condividere dettagli entusiasmanti sulla nuova Dodge Charger e sulle sue incredibili caratteristiche. Con la sua vasta esperienza nel settore automobilistico e la sua passione per le prestazioni, Kuniskis è il volto perfetto per introdurre questa rivoluzionaria aggiunta alla famiglia Dodge.

La presentazione online sarà un’opportunità unica per gli appassionati di muscle car di tutto il mondo di essere tra i primi a scoprire il futuro della Dodge Charger e di immergersi nell’emozione dell’innovazione elettrica nel mondo delle prestazioni automobilistiche. La casa americana di Stellantis ha anche anticipato che prima del debutto della nuova Dodge Charger saranno rilasciati tre nuovi teaser.

Non perdete l’occasione di essere testimone della nascita di un’icona moderna. Collegati su dodge.com martedì 5 marzo alle 11.00 ET (17.00 CET) per vivere questo momento storico insieme alla Dodge Charger elettrica di prossima generazione. Vedremo dunque quali novità emergeranno a proposito di questa attesa muscle car elettrica.