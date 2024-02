Dodge Charger Daytona: trapelano nuove immagini in vista del debutto del 5 marzo

Lo scorso mese, Dodge ha condiviso le prime immagini della nuova Dodge Charger Daytona sui propri canali social per suscitare entusiasmo in vista del suo imminente lancio. Adesso possiamo dare un’occhiata più da vicino all’auto grazie a un video che la mostra mentre viene spostata all’interno di un parcheggio. Le nuove riprese mostrano l’auto in movimento mentre entra nel parcheggio, viene scaricata da un camion e si posiziona tra gli altri veicoli. Nonostante siano brevi, offrono nuove intuizioni sulla prossima muscle car elettrica. Tuttavia, sembra sempre più probabile che potrebbe anche essere disponibile in una variante alimentata da motore a combustione interna (ICE), insieme alla versione elettrica in futuro.

Nuove immagini della Dodge Charger Daytona che debutterà il 5 marzo

Queste nuove inquadrature offrono una visione più dettagliata del tetto in vetro e un’anteprima del cofano del bagagliaio, che include il lunotto, trasformandolo tecnicamente in un liftback o, più precisamente, in un tre volumi. Questo dovrebbe migliorare la praticità, consentendo il trasporto di oggetti più ingombranti. In una ripresa dell’auto che entra in un vialetto, si nota anche una striscia argentata sotto di essa. Questa sembra essere il pacco batteria, evidenziato dalla mancanza di pannelli basculanti in questa versione.

Infine, i cerchi sembrano essere gli stessi montati sulla Charger Daytona 440, come evidenziato in un video diffuso (e successivamente rimosso) da Dodge al SEMA 2022, come riportato da Mopar Insider. Il nome suggerisce che questa vettura abbia una potenza di 440 kW (equivalenti a 590 CV/598 CV). Con alcune modifiche apportate dal reparto aftermarket Direct Connection di Dodge, si dice che l’auto possa raggiungere fino a 500 kW (equivalenti a 670 CV/680 CV).

Nel 2022, il CEO di Dodge, Tim Kuniskis, ha dichiarato che la Charger Daytona sarebbe stata “più veloce di una Hellcat in tutti i principali parametri di prestazione”. Indipendentemente dalla potenza generata, il modello trasmetterà la potenza a tutte e quattro le ruote. Sebbene le prime indicazioni suggeriscano che l’auto potrebbe essere completamente elettrica, rapporti recenti indicano che saranno disponibili anche varianti ibride plug-in che utilizzano il motore sei cilindri in linea Hurricane di Dodge.

Nonostante le nuove informazioni, rimane ancora molto da scoprire. Fortunatamente, non dobbiamo attendere ancora a lungo per saperne di più sulla Dodge Charger Daytona 2025, poiché Dodge ha programmato di svelarla il 5 marzo.